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Medya Rapçi Kanye West'in yeni albümündeki Ertuğrul Gazi detayı şaşırttı!
Medya

Rapçi Kanye West'in yeni albümündeki Ertuğrul Gazi detayı şaşırttı!

Ünlü rap yıldızı Kanye West, yeni albümü Donda'da Ertuğrul Gazi'nin adını geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 14:44:00 -
Rapçi Kanye West'in yeni albümündeki Ertuğrul Gazi detayı şaşırttı!

Ünlü rapçi Kanye West'in yeni albümü "Donda" pazar günü piyasaya çıktı. Albümdeki "Jesus Lord" şarkısında yer alan Ertuğrul Gazi detayı gözlerden kaçmadı.

Ertuğrul Gazi detayı

Jesus Lord şarkısında rapçi Jay Electronica, kendi kısmında "Beni Ertuğrul gibi dağın zorlu tarafında büyüttüğün için teşekkür ederim" ifadelerini kullanırken şarkının içerisinde Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Ertuğrul Gazi'nin adının geçmesi hayranları şaşırttı.

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