Rapçi Kanye West'in yeni albümündeki Ertuğrul Gazi detayı şaşırttı!
Ünlü rap yıldızı Kanye West, yeni albümü Donda'da Ertuğrul Gazi'nin adını geçirdi.
Ünlü rapçi Kanye West'in yeni albümü "Donda" pazar günü piyasaya çıktı. Albümdeki "Jesus Lord" şarkısında yer alan Ertuğrul Gazi detayı gözlerden kaçmadı.
Ertuğrul Gazi detayı
Jesus Lord şarkısında rapçi Jay Electronica, kendi kısmında "Beni Ertuğrul gibi dağın zorlu tarafında büyüttüğün için teşekkür ederim" ifadelerini kullanırken şarkının içerisinde Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Ertuğrul Gazi'nin adının geçmesi hayranları şaşırttı.