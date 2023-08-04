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Yerel Rant uğruna tarihi pazarı kapatan CHP'li belediye büyük tepki
Yerel

Rant uğruna tarihi pazarı kapatan CHP'li belediye büyük tepki

Yeniakit Publisher
2023-08-04 07:46:00 -
Rant uğruna tarihi pazarı kapatan CHP'li belediye büyük tepki

İzmir Torbalı’da ilçe merkezinde kurulan asırlık Tepeköy Pazarı'nın kaldırılarak başka bir mahalleye taşınması kararına tepki gösteren pazarcı esnafı, grev kararı alarak tezgah kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Torbalı Belediyesi tarafından İzmir Torbalı’da ilçe merkezinde kurulan asırlık Tepeköy Pazarı’nın kaldırılarak başka bir mahalleye taşınması kararına tepki gösteren pazarcı esnafı grev kararı aldı.

Tepeköy Pazarı’nda pazarcı esnafı dün tezgah kapatarak satış yapmayıp belediye binasında basın açıklaması düzenledi. Torbalı Belediyesinin kararına tepki göstererek “Başkan istifa” sloganları atıldı.

İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Faysal Acar yapmış olduğu basın açıklamasında, “Bugün yarım asırdır kurulan adına türküler yazılan Tepeköy Pazarı’nı açmıyoruz.

Açmama sebebimiz vatandaşı mağdur etmek değil, ilerde vatandaşımızın daha çok mağdur olmaması içindir. Tren rayının öbür tarafına üstü açık, altyapı yok, ilkel şartlarda, uzak, vatandaşın yürüyerek gidemeyeceği bir alana gönderme inadındalar.

Bizler esnaflar olarak birileri birilerine ihale verip cebini dolduracak diye bu kadar esnafı, vatandaşı mağdur edemeyiz. Bu sebepten ötürü pazar yerini açmama kararı aldık. Torbalı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne itiraz dilekçelerimizi verdik” dedi.
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Yorumlar

Şamil

Akit yazarlari 22 yildir hukumetteyiz , Akparti belediyeleri ne oldu sehirlerini parisemi cevirdi ? Chp ve zihniyetini biz zaten biliyoruz .  Sistemi degistirmeden bu ulkeye ne adalet , ne esitlik gelir . Idami hala neden referanduma goturmezler ? Adam vurmak isin en kolayi olmus . Adami bitirmisler , dolandirmislar , insan icine cikmaya hali kalmamis , mahkeme salonlarinda kendini dolandiranlar gerile gerile yururken , mahkemeye jiplerle gelirken , cezasiz kalacaklarini bilirken adam vurmak en kolayi geliyor insanlara . Zor olan helaliyle evine ekmek goturup , kimsenin hakkini yemeden cocuklarini buyutmek .
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