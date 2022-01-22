Rant ittifakında koltuk ihtilafı!

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Erdoğan liderliğindeki Cumhur iktidarı ekonomide kur dalgalanmalarını dizginleyip salgının olumsuz tesirlerini minimuma indirmek için gece gündüz çalışırken, iktidara alternatif olduğunu söyleyen zillet ittifakı ise perde arkasında birbirini yiyor. Dağılma noktasına gelen ittifakta hemen her gün fondaş gazete manşetleri veya kulis sızıntılarıyla çıkar savaşı yürütüyor. İP İstanbul Milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik, büyük rantların döndüğü İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında Millet İttifakı’nın büyük ortağı CHP’ye kazan kaldırdı. Çelik, “CHP’li belediyeler İYİ Parti oylarıyla seçildiklerini unuttu” dedi. İyi Parti kurucusu Vedat Yenerer, “Gizli gündemleri var” diyerek partiden istifa etti.

Davutoğlu-Babacan

İttifaka omurgalanmaya çalışan Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı liderlerinin ekran önünde oturma sıralaması olarak isimlerinin harf sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi dizilecekleri hususunda kavga başlattı. PKK uzantısı HDP, dış destekle değil ittifakın içerisinde bizzat yer alarak cüzamlı muamelesi görmemek istiyor. Deva Partisi Başkanı Ali Babacan’ın ise ittifakın isminin değiştirilmesi gerektiği yönünde Kılıçdaroğlu ve Akşener’e tavır koyduğu biliniyor. Rant kavgası, çıkar çatışmaları ve etnik sorunların Zillet’te büyük kaos yaşandığını ortaya koyarken, uzmanlar “Bunlar mı iktidara alternatif olacak” diyor.

İP Masayı devirmek üzere

Akit’e konuşan Gazeteci Yazar Zeki Geçkil: İyi Parti’nin ittifak masasını devirmek için hamle üstüne hamle yaptığını, tartışmaların merkezinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi olduğunu söyledi. “Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu istemiyorlar” diyen duayen gazeteci Zeki Geçkil, “Yani işin tam merkezinde ‘Dersimli’ Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başında istenmeyen adam olması vardır. Son çıkışlarda da hedef belediyeler gibi görünse de esasında Kılıçdaroğlu’dur. Millet İttifakı’nda belediye başkanlarının çekişmeleri, milletvekillerinin birbirleri aleyhinde söyledikleri sözler hep işin ayrıntısı. Benim ‘Selanik dönmeleri’ olarak nitelendirdiğim zümreler daha evvel hangi partide konuşlandılarsa, şimdi İyi Parti’de toplandılar. Vesayet odaklarının birleştikleri durak olan İyi Parti bir projedir. Bunların dışındakiler de bir şekilde tasfiye ediliyorlar. Bu haliyle kaç kişi kazan kaldırırsa kaldırsın, kaç kişi istifa ederse etsin topluma yeterince yansıtılmıyor ve yansıtılmayacaktır. Çünkü işin özünde İyi Parti’yi parlatma gayesi vardır” sözlerini sarf etti.

Yeni ittifak arayışı

Muhalefette Meral Akşener liderliğinde yeni bir ittifak kurmanın hedeflendiğini belirten Geçkil, şunları söyledi: “Seçime kadar Kılıçdaroğlu’nu başarısız gösterip elimine ederek onu baştan indiremezlerse geri plana çekip İyi Parti’yi ana muhalefet konumuna getirmek için birçok hamle yapacaklar. Millet İttifakı’nın ortak aday gösteremeyişini Kılıçdaroğlu’na mâl edip, kabağı onun başında patlatıp, Meral Akşener ve İyi Parti liderliğinde yeni ittifak kurmayı planlıyorlar. Seçimde ise her partinin kendi adayını gösterip, Akşener’i Kılıçdaroğlu’nun önüne geçirdiklerinde ‘ikinci tur’ hesabı yapacaklar. Sonrasında da ne edip edip Akşener’i cumhurbaşkanı yapmak isteyeceklerdir. Şu an görünen kavgaların gayesi budur.”

Erdoğan düşmanlığı

Konuyu gazetemize değerlendiren Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran, “HDP, İP’e ‘Biz olmasak o koltuklarda oturamazdınız’ çıkışını yapıyor. İP ise CHP’ye ‘İyi Parti oylarıyla belediyeleri kazandığınızı unutmayın’ çıkışı yapıyor. Bunlar Cumhur İttifakı’yla değil birbiriyle yarışıyorlar. Çünkü bunları bir araya ortak noktalarda buluşarak gelmediler. Erdoğan ve Türkiye düşmanlığında buluştular. Her meseleleri ‘senin dediğin-benim dediğim’ meselesi oluyor” sözlerini sarf etti. Baran, şöyle devam etti: “Gerek Akşener, gerek Kılıçdaroğlu ‘biz gelirsek şunu yaparız bunu yaparız’ diyor. Ancak bunlar aday bile olamıyorlar. Adayı bile belli olmayan ittifakın vaatleri gibi, çekişmelerinin de bir anlamı yoktur. Çünkü onların kendi iradeleri bile yok. Kendi iradeleriyle muhalefet dahi yapamayan bir ittifakın Türkiye’ye vaat edebileceği bir şey olamaz. Bu halleriyle iktidara rakip olamazlar, olamayacaklar.”