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Spor Rangers-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Rangers-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Rangers sahasında Liverpool’u konuk edecek. Zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyenler ise ‘Bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Rangers-Liverpool maçı saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-12 08:25:00 -
Rangers-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü hafta maçları oynanıyor. Rangers, A Grubu maçında Liverpool’u konuk edecek. Peki, maç saat kaçta başlayacak?

Rangers-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Rangers bu akşam Liverpool’u evinde konuk edecek. TSİ 22.00’de başlayacak olan maç Exxen ve Tv 8,5’dan naklen yayımlanacak.

Rangers-Liverpool muhtemel 11’ler

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, Barisic; Jack, Lundstram; Tillman, Davis, Kent; Colak

Liverpool: Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Fabinho, Thiago; Salah, Nunez, Jota

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