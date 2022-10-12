Rangers-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Rangers sahasında Liverpool’u konuk edecek. Zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyenler ise ‘Bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Rangers-Liverpool maçı saat kaçta başlayacak?
Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü hafta maçları oynanıyor. Rangers, A Grubu maçında Liverpool’u konuk edecek. Peki, maç saat kaçta başlayacak?
Rangers-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Rangers bu akşam Liverpool’u evinde konuk edecek. TSİ 22.00’de başlayacak olan maç Exxen ve Tv 8,5’dan naklen yayımlanacak.
Rangers-Liverpool muhtemel 11’ler
Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, Barisic; Jack, Lundstram; Tillman, Davis, Kent; Colak
Liverpool: Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Fabinho, Thiago; Salah, Nunez, Jota