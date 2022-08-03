Randevu alamama sorunu, 27 bin yeni doktor ve sağlıkçı ile çözülecek

YENİ AKİT ANKARA

Hastanelerde yaşanan yoğunluk gibi sorunlar sebebiyle 182 MHRS üzerinden randevu almak artık oldukça zorlaştı. İstedikleri bölümlerden randevu alamayan hastalar, kara kara hastanelerden nasıl randevu alacağını düşünüyor. 182 numaraları telefon hattı veya MHRS üzerinden randevu alamayan insanlar, ilgili bölümün sekreterliğine sabahın erken saatlerinde giderek randevu oluşturabiliyor. Salgın dönemi ile sağlık alanında başlayan krizden dolayı vatandaşlar, günlerce hatta haftalarca randevu alamıyor. Bundan dolayı da özel hastanelere gitmek zorunda kalan vatandaşları burada da yüksek muayene ücretlerinden yine mağduriyet bekliyor.

Sağlık Bakanlığı randevu sorununu aşmak için 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 2022 yılının sonuna kadar doktor, ebe, hemşire, sağlık memuru gibi kadrolardan Sağlık Bakanlığı'nda çalışmak üzere sağlık personeli alımı gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.