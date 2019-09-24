Randevu al! MHRS hastane randevu al Nüfus müdürlüğünden randevu al

Hastane randevu al! Hastane için randevu almak isteyenler Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yaparak hastane randevusunu alabilirken, TC kimlik kartı randevu al, (yeni kimlik çıkarma, kimlik değiştirme), sürücü belgesi randevu al, pasaport randevu al ve adres kayıt için randevu alınarak istenilen işlem yapılmakta.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Randevu al! Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren devlet hastanelerinden randevu almak isteyen vatandaşlar, randevu alma işlemini nasıl yapacakları konusunda internette araştırma yapıyor. Bu hastanelerden sağlık hizmeti almak için MHRS sisteminden randevu almanız gerekiyor. MHRS sisteminde randevu almak ise oldukça kolay, MHRS'den randevu almanın ise iki ayrı yöntemi bulunuyor. MHRS Randevu alma ana kanalları şu şekildedir: ALO 182 çağrı merkezi, MHRS web sitesi (https://www.hastanerandevu.gov.tr / https://www.mhrs.gov.tr), MHRS mobil uygulaması üzerinden MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattımızı arayarak operatörlerimizden destek alabilirsiniz. İnternet üzerinden hastane randevu almak isteyenler için ise daha önceden MHRS girişi yapılmamış olup üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

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Nüfus müdürlüğünden randevu al

Randevu sistemi ile çalışan yeni kimlik kartı başvuru işlemi, Alo 199 ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden alınacak randevu ile başlayacak. Kendilerine verilen randevu gününe göre müdürlüklere gidecek olan vatandaşlar, başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. Vatandaşlar, kimlik değişimi için; Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf hazır bulunduracak. Nüfub müdürlüğü randevusu randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden alınmakta.