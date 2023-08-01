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Biyografi Rana Kibar kimdir? Rana Kibar nereli hangi göreve geldi?
Biyografi

Rana Kibar kimdir? Rana Kibar nereli hangi göreve geldi?

Yeniakit Publisher
2023-08-01 23:24:00 -
Rana Kibar kimdir? Rana Kibar nereli hangi göreve geldi?

Cumhurbaşkanı imzasıyla 20 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Atanan isimlerden biri de Rana Kibar oldu. Peki, Rana Kibar kimdir?

Prof. Dr. Rana Kibar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atanan isimler arasında yer alıyor. Rana Kibar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.

Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin rektörü olmuştur. Kibar, bu görevi üstlenerek üniversite tarihindeki ikinci kadın rektör oldu.

Rana Kibar lisans öğreniminin ardından Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalında 'Katı ve sıvı maddelerin manyetik özelliklerinin incelenmesi' çalışması ile yüksek lisansını tamamladı.

Yüksek lisansın ardından Kibar, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde 'Farklı Metal iyonları ile bombalanan SrTiO3 kristalinin ve bazı minerallerin nükleer ve diğer yöntemlerle incelenmesi' çalışması ile doktora yaptı. Rana Kibar, 2007 senesinde mezun oldu. Ardından Rana Kibar doçentlik ve profesörlük ünvanlarını aldı.
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