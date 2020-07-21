  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Rampadaki araç hastanelik etti

Konya'da yaşayan Osman G.A, rampadaki aracının tekerine koyduğu taşı çekince yaralandı. Araç birden hareket edince bacağı ezilen Osman G.A. hastanede tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 16:01:00 -
Rampadaki araç hastanelik etti

Konya'nın Kulu ilçesinde rampaya park ettiği otomobili hareket etmesi diye tekerinin önüne taş koyan bir kişi, taşı kaldırdığı sırada aracının hareket etmesiyle bacağı ezildi.

Edinilen bilgiye göre, Katır Tepesi mevkiinde bulunan Küçük Sanayi Sitesine otomobilini bakım için götüren Osman G.A. (39), rampaya park ettiği aracı hareket etmesi diye tekerinin önünde taş koydu.

Sanayide işini bitirdikten sonra tekerinin önüne koyduğu taşı kaldıran Osman G.A., bir anda aracın hareket etmesiyle bacağı ezildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı