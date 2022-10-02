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Yerel Rampa yukarı çıkarken motosikletten düştü
Yerel

Rampa yukarı çıkarken motosikletten düştü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde rampa yukarıya çıkarken motosikletinden düşen sürücü yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 02:34:00 -
Rampa yukarı çıkarken motosikletten düştü

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 880 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 ALF 354 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Ömer Faruk K. (26), rampa yukarıya çıkarken dengesini kaybederek düştü.

Rampa yukarı çıkarken motosikletten düşen kişi yaralandı
Motosiklet sürücüsünün yaralandığını görenler, yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan Ömer Faruk K., tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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