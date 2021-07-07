Ramos Paris Saint-Germain'de!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Sergio Ramos transferini resmen açıkladı.

Real Madrid'den ayrılan İspanyol stoper, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Forma numarası belli oldu

PSG'de 4 numaralı formayı giyecek olan Ramos, "Kariyerimin başından beri 4 numarayı giyiyorum. 4 numara artık benim bir parçam. PSG gibi bir takımda bu numarayı giymek benim için ayrıcalık" dedi.

Real Madrid'de 16 sezonda 674 kez forma giyen 36 yaşındaki oyuncu, 101 gol attı ve 40 asist yaptı.