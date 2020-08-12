  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Ramil Guliyev'in Berlin'deki derecesi "50 altın an" arasında yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 14:57:29 -
Ramil Guliyev'in Berlin'deki derecesi "50 altın an" arasında yer aldı

ANKARA (AA) - Avrupa Atletizm Birliği'nin web sitesinde yayımlanan Avrupa atletizminin unutulmaz 50 performansı listesinde Ramil Guliyev'in Berlin'deki şampiyonluğu da yer aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, birliğin Avrupa atletizminin '50 altın an'ı (50 Golden Moments) listesinde Ramil Guliyev'in 2018 yılında Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 19.76'lık derecesi de yer aldı.

Avrupa Atletizm Birliği'nin sitesinde yayımlanan Ramil'in performansı tüm zamanların Avrupa atletizmindeki en parlak grafiklerinden biri olarak tanıtıldı.

Ramil Guliyev henüz 19 yaşındayken, Usain Bolt'un 200 metre dünya rekoru kırdığı Berlin'deki yarışta da koşmuş, daha sonra 2018 yılında katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

Guliyev, söz konusu yarışta 19.76'lık derecesiyle şampiyona rekoru kırmış, 19.72'lik Pietro Mennea'ya ait Avrupa rekorunu da az farkla kaçırmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya Kovid-19 aşısını buldu, ilk sırada Türkiye var
Dünya

Rusya Kovid-19 aşısını buldu, ilk sırada Türkiye var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada ilk Kovid-19 aşısının tescil edildiğini duyurmuştu. Rusya'nın açıklamasının ardından Koronavirü..
Hindistan-Çin gerilimi bu kez çok farklı noktaya ulaştı! Silahlar her an patlayabilir, füzeler ateşlenebilir
Dünya

Hindistan-Çin gerilimi bu kez çok farklı noktaya ulaştı! Silahlar her an patlayabilir, füzeler ateşlenebilir

Asya'da yaşanan gerilim tırmanıyor. Hindistan ile Çin arasında uzun süren sessizlik bu sabah itibariyle bozuldu. Hint yönetimi savaş jetleri..
2 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı