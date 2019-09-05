Rami neden 34 numarayı giyeceğini açıkladı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız savunmacı Adil Rami, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sözlerine Fenerbahçe'de olduğu için gururlu ve mutlu olduğunu ifade ederek başlayan Rami, “Takımımla olan çalışmalarım devam ediyor. Tüm takımdan memnunum. Şu anda bir hazırlık sürecindeyiz. Çalışmalarımız gayet yoğun bir şekilde ilerliyor. Buradaki atmosferi beğendiğimi ifade edebilirim” dedi.

34 NUMARANIN HİKAYESİ

Adil Rami: "34 numarayı seçtim, aslında çok fazla forma numarası tercih imkanım yoktu. İstanbul plakasının olması, insanlar uyandıkları zaman akıllarına gelecek kişi olarak ben olacağım için bu anlamda mutluyum."

ÇOK FAZLA İDMAN YAPTIM



“Benim için geçen hafta oldukça yoğundu. Hazır olmak adına çok yoğun idmanlara katıldım. Şu anda maç oynamayı özlemiş bir durumdayım. En yakın sürede formumu almak istiyorum” şeklinde konuştu.

KADIKÖYDEKİ ATMOSFERİ BİLİYORUM

"Trabzonspor maçında oynayamadım çünkü idman halindeydim. Buraya 10 sene önce de gelmiştim. Buradaki atmosferi gayet iyi biliyorum. Buradaki maçı izledikten sonra harika bir atmosfer vardı. Taraftarın oluşturmuş olduğu ambiyans süperdi. Ben de takımımla beraber sahada savaşmak adına sabırsızlanıyorum. Her zaman için takımlar adına bu tip rekabetlerin olması önemli. Takımı ileriye götürebilmek adına bunlar olmalı. Ben ilerlemenin en büyük şartlarından biri olarak rekabeti ifade edebilirim” açıklamasında bulundu.