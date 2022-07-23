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Spor 'Rambo Okan öldürüldü' iddiası gündemi altüst etti
Spor

'Rambo Okan öldürüldü' iddiası gündemi altüst etti

Trabzon'a Fenerbahçe bayrağı gitmek için dün harekete geçen Rambo Okan lakaplı Okan Güler'in öldürüldüğü iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 11:58:00 -
'Rambo Okan öldürüldü' iddiası gündemi altüst etti

Trabzon'a giderek kent meydanına Fenerbahçe bayrağı dikeceğini açıklayan fanatik taraftar Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

Fenerbahçe tribünlerinin "Rambo Okan" lakaplı renkli siması Okan Güler, sosyal medya hesabından önceki gün yaptığı paylaşımda Trabzon'a gideceğini ve kent meydanına Fenerbahçe bayrağı dikeceğini açıklamıştı. Hatta önceki gün Trabzon'a aldığı otobüs biletinin fotoğrafgını da paylaşmıştı.

Bayrak eylemi akıllarda

Rambo Okan'ın Trabzon'a gidip gitmediği belirsizliğin korurken sosyal medryada ortaya atılan bir iddia gündeme oturdu. Daha önce de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını kesmek için girişimlerde bulunan Okan Güler'in Trabzon'da çıkan arbedede öldürüldüğü öne sürüldü. Konuya ilişkin resmi makamlardan şu ana dek herhangi bir açıklama ise yapılmadı

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise öldürüldüğü öne sürülen Rambo Okan'ın Trabzon'a gittiği iddialarını yalanladı.

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Yorumlar

Mustafa

Allah akıl fikir versin kolay kahramanlığın adı fanatik olmuş. Resminde kötü çıkmışsın fenerbahçe karın doyurmaz gıdana dikkat et

yaşamak güzel

ya tipe bakın basın bir iğne de kimse zarar görmesin böyle yavuşaktan
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