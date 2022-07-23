'Rambo Okan öldürüldü' iddiası gündemi altüst etti

Trabzon'a giderek kent meydanına Fenerbahçe bayrağı dikeceğini açıklayan fanatik taraftar Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

Fenerbahçe tribünlerinin "Rambo Okan" lakaplı renkli siması Okan Güler, sosyal medya hesabından önceki gün yaptığı paylaşımda Trabzon'a gideceğini ve kent meydanına Fenerbahçe bayrağı dikeceğini açıklamıştı. Hatta önceki gün Trabzon'a aldığı otobüs biletinin fotoğrafgını da paylaşmıştı.

Bayrak eylemi akıllarda

Rambo Okan'ın Trabzon'a gidip gitmediği belirsizliğin korurken sosyal medryada ortaya atılan bir iddia gündeme oturdu. Daha önce de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını kesmek için girişimlerde bulunan Okan Güler'in Trabzon'da çıkan arbedede öldürüldüğü öne sürüldü. Konuya ilişkin resmi makamlardan şu ana dek herhangi bir açıklama ise yapılmadı

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise öldürüldüğü öne sürülen Rambo Okan'ın Trabzon'a gittiği iddialarını yalanladı.