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Aktüel Rambo Okan lakaplı kişinin polislerce darp edildiği iddiası
Aktüel

Rambo Okan lakaplı kişinin polislerce darp edildiği iddiası

Yapılan incelemede ve sağlık raporunda herhangi bir darp izine rastlanmayan Rambo Okan lakaplı O.G. "suç uydurma" suçundan gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 12:18:38 -
Rambo Okan lakaplı kişinin polislerce darp edildiği iddiası

İSTANBUL (AA) - Polis tarafından darp edildiğini iddia ederek sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Rambo Okan lakaplı O.G. "Suç uydurma" suçundan gözaltına alındı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül’de Boğa Meydanı’nda polis tarafından darp edildiğini iddia ederek, sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Okan G. ile ilgili çalışma başlattı.

Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, herhangi bir darp olayının yaşanmadığını, Okan G’nin söz konusu bölgede bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinin yanına gelerek sohbet ettiği ve video çektikten sonra yürüyerek uzaklaştığını belirledi.

"Suç uydurma" suçundan gözaltına alınan ve sağlık raporunda herhangi bir darp izine rastlanmayan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



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