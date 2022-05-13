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Spor "Rambo" bayrağı bu kez kesti
Spor

"Rambo" bayrağı bu kez kesti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını üçüncü kez indirmeye çalışan "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler bu kez bayrağı kesti.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 08:57:00 - 2022-05-13 09:02:58

"Rambo Okan" Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılan bayrağın iplerini üçüncü denemesinde kesmeyi başardı. Gece geç saatlerde bir kez daha köprüye gelen Okan, bayrağın iplerini kestiği anları videoya aldı.

Daha önce de köprüye gelip bayrağın iplerini kesmeye çalışan Okan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Geçtiğimiz hafta yaptığı ikinci denemede, elinde bıçakla Trabzonspor bayrağının bir kısmını kesen Okan, ardından intihar girişiminde bulunmuştu. Polis ekiplerinin yoğun çabası sonrası ikna edilen Rambo Okan gerekli işlemlerin yapılması için karakola götürülmüştü.

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