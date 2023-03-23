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Gündem Ramazan'ın ilk gününde pide kuyruğu
Gündem

Ramazan'ın ilk gününde pide kuyruğu

Yeniakit Publisher
2023-03-23 20:52:00 -
Ramazan'ın ilk gününde pide kuyruğu

İstanbul'da Ramazan ayının ilk iftarına dakikalar kala vatandaşlar fırınların önünde sıcak pide alabilmek için kuyruk oluşturdu.

Ramazan ayının ilk gününde iftara dakikalar kala vatandaşlar fırınlara akın etti.

İlk iftar için sofralarında sıcak pide bulundurmak isteyen vatandaşlar fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Pideleri sıcak sıcak alan vatandaşlar evlerinin yolunu tutarken, kuyrukta beklemek istemeyenler ise daha önce fırından çıkmış ekmekleri almayı tercih etti.

Sıcak pide kuyruğunda bekleyen İsmail Kaçmaz, "Pide almaya geldik, 10-20 dakikadır sıradayız. Hiç acıkmadık, susamadık. İyi gidiyor." dedi.

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