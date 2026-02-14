Ramazanı karşılama orucu var mı? Şek günü oruç tutulur mu?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ibadetlerini artırmak isteyen birçok kişi, bu dönemde tutulacak oruçlarla ilgili hükümlerin ne olduğunu araştırıyor. Özellikle Ramazan’dan hemen önce tutulan oruçların dini dayanağı olup olmadığı ve “şek günü” olarak bilinen günle ilgili hükümler merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Ramazanı karşılama orucu var mı?

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Receb ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu veya tavsiye ettiği bilinmektedir. (Buhârî, Savm, 52 [1969-1970]; Müslim, Sıyâm, 175-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741])

Ancak Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu uygulamasını Ramazan’ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan’ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dini bir dayanağı bulunmamaktadır.

Şek günü nedir?

Ramazan ayı girmediği halde, Ramazan’ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan’dan bir veya iki gün önce oruç tutmak mekruh kabul edilir. Dini ıstılahta bu güne “şek günü” denilmektedir.

Bununla birlikte Ramazan’ı karşılama niyeti olmaksızın, kişinin alışkanlık gereği bu günlerde oruç tutmasında bir sakınca olmadığı ifade edilmektedir.

Hz. Peygamber (s.a.s.) bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Ramazan’ı bir veya iki gün önce oruçta karşılamayın. Eğer bir kimse adeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun.” (Müslim, Sıyâm, 21 [1082]; bk. Buhârî, Savm, 14 [1914])