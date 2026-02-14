  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
LGBT'li katil kanlı saldırıyı Roblox'ta planlamış Canlı yayında tane tane anlattı! CHP'ye hazine yardımı kesilmeli Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı Trump: İran'da rejim değişimi olabilecek en iyi şey Rusya: İsrail, Suriye topraklarında "keyfi saldırılar" düzenliyor Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten flaş sözler Türkiye'den skandal rapora sert tepki: Reddediyoruz Aslan'dan gövde gösterisi! Almanya Başbakanı yola geldi: Küresel sorunları Türkiye’siz çözemeyiz! KAAN’a üst düzey ziyaret! İkinci KAAN uçmaya hazırlanıyor!
İSLAM Ramazanı karşılama orucu var mı? Şek günü oruç tutulur mu?
İSLAM

Ramazanı karşılama orucu var mı? Şek günü oruç tutulur mu?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ramazanı karşılama orucu var mı? Şek günü oruç tutulur mu?

Ramazan ayına günler kala en çok merak edilen konulardan biri de “Ramazanı karşılamak için oruç tutulur mu?” sorusu oldu. Peki, ramazandan öncesinde oruç tutmaya başlamak günah mı?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ibadetlerini artırmak isteyen birçok kişi, bu dönemde tutulacak oruçlarla ilgili hükümlerin ne olduğunu araştırıyor. Özellikle Ramazan’dan hemen önce tutulan oruçların dini dayanağı olup olmadığı ve “şek günü” olarak bilinen günle ilgili hükümler merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

 

Ramazanı karşılama orucu var mı?

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Receb ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu veya tavsiye ettiği bilinmektedir. (Buhârî, Savm, 52 [1969-1970]; Müslim, Sıyâm, 175-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741])

 

Ancak Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu uygulamasını Ramazan’ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan’ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dini bir dayanağı bulunmamaktadır.

 

Şek günü nedir?

Ramazan ayı girmediği halde, Ramazan’ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan’dan bir veya iki gün önce oruç tutmak mekruh kabul edilir. Dini ıstılahta bu güne “şek günü” denilmektedir.

 

Bununla birlikte Ramazan’ı karşılama niyeti olmaksızın, kişinin alışkanlık gereği bu günlerde oruç tutmasında bir sakınca olmadığı ifade edilmektedir.

 

Hz. Peygamber (s.a.s.) bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Ramazan’ı bir veya iki gün önce oruçta karşılamayın. Eğer bir kimse adeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun.” (Müslim, Sıyâm, 21 [1082]; bk. Buhârî, Savm, 14 [1914])

Azmi herkesi duygulandırdı! 72 yaşında Kur’an-ı Kerim öğrendi
Azmi herkesi duygulandırdı! 72 yaşında Kur’an-ı Kerim öğrendi

İSLAM

Azmi herkesi duygulandırdı! 72 yaşında Kur’an-ı Kerim öğrendi

Ramazan ayında baş ağrısından korunma yolları! Oruçluyken baş ağrısına ne yapılır?
Ramazan ayında baş ağrısından korunma yolları! Oruçluyken baş ağrısına ne yapılır?

Sağlık

Ramazan ayında baş ağrısından korunma yolları! Oruçluyken baş ağrısına ne yapılır?

Şaban ayı son pazartesi orucu önemi ve faziletleri nelerdir?
Şaban ayı son pazartesi orucu önemi ve faziletleri nelerdir?

İSLAM

Şaban ayı son pazartesi orucu önemi ve faziletleri nelerdir?

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23