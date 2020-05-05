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Aktüel

Ramazanda, pastırma ve sucuklar kargo ile Türkiye’nin her tarafına ulaştırılıyor

Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi sucuk ve pastırmalar kargo paketleri ile Türkiye’deki bir çok şehre ulaştırılırken, esnafları ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Ellerinize sağlık, Allah hayırlı ve bol kazançlar versin.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:18:05 -
Ramazanda, pastırma ve sucuklar kargo ile Türkiye’nin her tarafına ulaştırılıyor

Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi sucuk ve pastırmalar kargo paketleri ile Türkiye’deki bir çok şehre ulaştırılırken, esnafları ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Ellerinize sağlık, Allah hayırlı ve bol kazançlar versin. Hayırlı Ramazanlar" diyerek teşekkür etti.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, pastırma ve sucuk satan esnafları ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, esnaflarla sohbet ederken pastırma ve sucuk fiyatları hakkında bilgi aldı. Ünlü Kayseri pastırma ve sucuklarının kargo yoluyla ulaştırıldığını öğrenen Büyükkılıç, hazırlanan kargo paketlerini inceledi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin en ünlü ürünlerini Türkiye’nin her tarafına ulaştıran esnaflara "Ellerinize sağlık, Allah hayırlı ve bol kazançlar versin. Hayırlı Ramazanlar" teşekkür etti.

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