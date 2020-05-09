Ramazan’da pastırma ve sucuk içine talep arttı

Kayseri’de Ramazan ayı ile beraber kentin yöresel ürünleri pastırma ve sucuk içine ilgi arttı.

Ramazan ayının gelmesiyle beraber iftarların ve sahurların değişmez lezzetlerinden olan pastırma ve sucuk içine ilgi arttı. Korona virüsten dolayı işlerinde azalma yaşanan esnafta, Ramazan ayı ile beraber işlerinin arttığını söylüyor.

Kayseri’de pastırmacılık yapan Bekir Çatalbaş, “Virüsten dolayı satışlarımız durmuştu ama Ramazan’dan dolayı işlerimizde biraz hareketlenme oldu. Pastırma, sucuk ve sucuk içi satışlarımız Ramazan’da da devam ediyor. Geçen senelerdeki Ramazan’lara bakarak baya düşük. Ufak tefek satışlarla gidiyoruz. Etin kilosuna zam geldiği için bu pastırma ve sucuk fiyatlarına da zam olarak yansıyacak. Sucuk içinin kilosunu da 70 TL’den satıyoruz. Sarımsağın fiyatı da neredeyse et ile yarışıyor. Biz Ramazan ayında vatandaşlarımız rahat yesinler diye sucuk içine zam yapmadık. Satışlarımızda da birinci sırada pastırma, ikinci sırada ise sucuk içi yer alıyor” ifadelerini kullandı.