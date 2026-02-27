  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Saraçhane’nin sosyal medya tetikçileri CHP’yi ele geçirdi: Önce trol duyurdu, sonra genel merkez! İmamoğlu’nun keyifli videosu Soykırımcı kansızlar: Filistinli yavruyu kan kaybından şehit ettiler Araç kullanabilen ayılara kötü haber: O kanunlar yürürlüğe girdi Türkiye resmen harekete geçti: Halep için tarihi imzalar atıldı Pakistan, Afganistan İslam devleti'ne "açık savaş" ilan etti! CHP'de kılıçlar çekildi! Parti içi onlarca isim kapı önüne konuldu! Okullar tatil! 4 ilde eğitime kar engeli META'dan ailelere "riskli arama" uyarısı! ‘Çocuğunuz yasaklı sitelere giriyor’ Tekne orucuna dahi tahammül edemeyen örümcek kafalıları okullardan şutlayın! Suça sürüklenen çocuk sayısında yüzde 17’lik artış!
Yerel Ramazan'da çok güzel görüntü
Yerel

Ramazan'da çok güzel görüntü

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Ramazan'da çok güzel görüntü

Eskişehir'de bazı seyyar satıcıların Ramazan ayı nedeniyle tezgahlarını açmadıkları görüldü. Seküler bağnazların Ramazan ayı nedeniyle iyice azıttıkları dönemde Eskişehir'deki Müslüman esnafın hareketi büyük beğeni topladı.

On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelişi, Eskişehir’in en işlek cadde ve sokaklarında da etkisini hissettirdi.

Günün her saati vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seyyar simitçiler ve taze meyve suyu tezgâhları, oruç ibadetinin başlamasıyla birlikte hizmetlerine ara verdi.

Meydanlarda boş kalan tezgâh noktaları dikkat çekerken, seyyar satıcıların bir kısmının iftar sonrası hareketliliğe hazırlandığı görüldü.

Almanya’da aşırı sağcılar rahat durmuyor! Şimdi de ramazan ışıklandırmasına saldırdılar
Almanya’da aşırı sağcılar rahat durmuyor! Şimdi de ramazan ışıklandırmasına saldırdılar

Dünya

Almanya’da aşırı sağcılar rahat durmuyor! Şimdi de ramazan ışıklandırmasına saldırdılar

Çocuklarla Ramazan neşesi! Bakan Göktaş fenomen ilahiye eşlik etti
Çocuklarla Ramazan neşesi! Bakan Göktaş fenomen ilahiye eşlik etti

Gündem

Çocuklarla Ramazan neşesi! Bakan Göktaş fenomen ilahiye eşlik etti

Ramazan Sofralarına Lezzet ve Denge: İşte Örnek İftar Menüsü
Ramazan Sofralarına Lezzet ve Denge: İşte Örnek İftar Menüsü

Yaşam

Ramazan Sofralarına Lezzet ve Denge: İşte Örnek İftar Menüsü

Ramazan’da Susatmayan Güç Deposu: Tek Kaseyle Saatlerce Tokluk
Ramazan’da Susatmayan Güç Deposu: Tek Kaseyle Saatlerce Tokluk

Gıda

Ramazan’da Susatmayan Güç Deposu: Tek Kaseyle Saatlerce Tokluk

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23