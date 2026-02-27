Ramazan'da çok güzel görüntü
Eskişehir'de bazı seyyar satıcıların Ramazan ayı nedeniyle tezgahlarını açmadıkları görüldü. Seküler bağnazların Ramazan ayı nedeniyle iyice azıttıkları dönemde Eskişehir'deki Müslüman esnafın hareketi büyük beğeni topladı.
On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelişi, Eskişehir’in en işlek cadde ve sokaklarında da etkisini hissettirdi.
Günün her saati vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seyyar simitçiler ve taze meyve suyu tezgâhları, oruç ibadetinin başlamasıyla birlikte hizmetlerine ara verdi.
Meydanlarda boş kalan tezgâh noktaları dikkat çekerken, seyyar satıcıların bir kısmının iftar sonrası hareketliliğe hazırlandığı görüldü.