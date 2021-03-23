2020 yılında milyonlarca kişi ‘Nerede o eski ramazanlar’ sözünü çok sık kullandı. Mübarek ramazan ayı korona salgınının gölgesinde geçti. Çekirdek aile iftarlarının dışında toplu iftarlar yapılmadı. Ayrıca ramazan ayı boyunca camiler de kapalı kaldı. Geçen yıl teravih için camiye gitmeyenler bu sene ramazan ayında camilerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ayında camiler açık olur mu?

Ramazanda camiler açık olacak mı? Bu sene teravih kılınacak mı?

Türkiye’de ilk korona vakasının tespitinin ardından camiler uzunca bir süre kapatıldı. Alınan tedbirlerle haziran ayında camiler yeniden açıldı. Bu yıl ramazan ayında camilerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Henüz Diyanet işleri konu hakkında bir açıkla yapmadı. Ancak vakit namazları ve Cuma namazı camilerde kılınıyor. Bu sebeple ramazan ayında camilerin açık olması bekleniyor.