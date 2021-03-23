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İSLAM Ramazanda camiler açık olacak mı? Bu sene teravih kılınacak mı?
İSLAM

Ramazanda camiler açık olacak mı? Bu sene teravih kılınacak mı?

Bu sene camilerde teravih kılınabilecek mi? 2020 yılında ramazan ayı koronavirüs salgınının gölgesinde geçti. Bu sebeple vatandaşlar ramazan ayına kısa bir zaman kala teravih namazı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki, bu sene ramazan ayında camiler açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 17:35:00 -
Ramazanda camiler açık olacak mı? Bu sene teravih kılınacak mı?

2020 yılında milyonlarca kişi ‘Nerede o eski ramazanlar’ sözünü çok sık kullandı. Mübarek ramazan ayı korona salgınının gölgesinde geçti. Çekirdek aile iftarlarının dışında toplu iftarlar yapılmadı. Ayrıca ramazan ayı boyunca camiler de kapalı kaldı. Geçen yıl teravih için camiye gitmeyenler bu sene ramazan ayında camilerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ayında camiler açık olur mu?

Ramazanda camiler açık olacak mı? Bu sene teravih kılınacak mı?

Türkiye’de ilk korona vakasının tespitinin ardından camiler uzunca bir süre kapatıldı. Alınan tedbirlerle haziran ayında camiler yeniden açıldı. Bu yıl ramazan ayında camilerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Henüz Diyanet işleri konu hakkında bir açıkla yapmadı. Ancak vakit namazları ve Cuma namazı camilerde kılınıyor. Bu sebeple ramazan ayında camilerin açık olması bekleniyor.

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