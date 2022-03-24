Huzur ve bereketin ayı ramazana kısa bir zaman kaldı. Pek çok kişi ise ilk sahura hangi akşam kalkılacağını, iftarın saat kaçta olacağını araştırmaya başladı.

Ramazana kaç gün kaldı? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Oruca ne zaman kalkılacak?

Mart ayının son günlerine girilirken pek çok kişi ‘Ramazan ayına kaç gün kaldı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece ise sahura kalkılacak.

2 Nisan Cumartesi yani ilk oruçların açılacağı saatler şöyle:

İstanbul 19.36

Ankara 19.20

İzmir 19.42

Antalya 19.27

Bursa 19.35

Konya 19.20

Zonguldak 19.25

Trabzon 18.53

Kars 18.39

Diyarbakır 18.49

Hatay 19.05

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi - 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Ramazan ayını karşılama orucu var mı?

Ramazan ayına kısa bir zaman kala pek çok kişi 'Ramazan ayını karşılamak için oruç tutulur mu?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Bu konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklaması şöyle:

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 173-179) bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan’ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan’ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan’ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan’dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bu güne “şek günü” denilir. Ancak, Ramazan’ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ramazan’ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun.” (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.