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Oruç Ramazana kaç gün kaldı? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Oruca ne zaman kalkılacak?
Oruç

Ramazana kaç gün kaldı? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Oruca ne zaman kalkılacak?

İlk oruç hangi gün? Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Mübarek ay öncesi pek çok kişi ‘Ramazan ne zaman başlayacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bu sene ilk iftar hangi gün? Sahura hangi akşam kalkılacak 2022

Yeniakit Publisher
2022-03-24 11:16:00 -
Ramazana kaç gün kaldı? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Oruca ne zaman kalkılacak?

Huzur ve bereketin ayı ramazana kısa bir zaman kaldı. Pek çok kişi ise ilk sahura hangi akşam kalkılacağını, iftarın saat kaçta olacağını araştırmaya başladı.

Ramazana kaç gün kaldı? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Oruca ne zaman kalkılacak?

Mart ayının son günlerine girilirken pek çok kişi ‘Ramazan ayına kaç gün kaldı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece ise sahura kalkılacak.

2 Nisan Cumartesi yani ilk oruçların açılacağı saatler şöyle:

İstanbul               19.36

Ankara                 19.20

İzmir                     19.42

Antalya                19.27

Bursa                    19.35

Konya                   19.20

Zonguldak          19.25

Trabzon                               18.53

Kars                       18.39

Diyarbakır           18.49

Hatay                    19.05

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Ramazan ayını karşılama orucu var mı?

Ramazan ayına kısa bir zaman kala pek çok kişi 'Ramazan ayını karşılamak için oruç tutulur mu?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Bu konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklaması şöyle:

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 173-179) bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan’ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan’ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan’ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan’dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bu güne “şek günü” denilir. Ancak, Ramazan’ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ramazan’ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun.” (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.

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