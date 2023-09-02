Ramazan ve Kurbanda verilen gibi! Türkiye'ye ilanı: Emekli için 5 Bin TL'ye kadar ikramiye hediyesi 29 Ekim'de geliyor

Emekli vatandaşlar, Temmuz ayında yapılan maaş zamlarından tatmin olmamışlardı. Ancak hükümet, emeklilerin bayram coşkusunu artırmak için özel bir adım atmaya karar verdi. AKP toplantısında bir dizi öneri masaya yatırıldı. Bu öneriler arasında erken zam, seyyanen zam düzenlemeleri ve Cumhuriyet Bayramı'na özel bir sefere mahsus ikramiye ödemeleri de bulunuyordu. Sonuç olarak, Ramazan ve Kurban Bayramlarındaki ikramiyelere benzer şekilde Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere 5 bin TL'lik bir ikramiye ödenmesi kararlaştırıldı.

İşte 29 Ekim'de Emekliler İçin Bayram Coşkusu

Yaklaşık 15 milyon emekli, bu özel düzenlemeye bağlı olarak toplamda 75 milyar TL'lik bir bütçeye sahip olacak. Bununla birlikte, alt gelir dilimindeki emekliler için yapılacak olan iyileştirmeler de gündemdeydi, ancak bu öneriden vazgeçildi. ogretmenlericin'com da yer alan haberde: 7 bin 500 TL ve altında emekli maaşı alanların durumunu düzeltme planı, orta gelir dilimindeki doktor ve mühendis emeklileri ile düşük prim ödeyenler arasında adaletsizlik yaratabileceği için rafa kaldırıldı. Bu nedenle, tüm emeklileri kapsayacak şekilde kademeli bir maaş artışı planlanıyor. Bu plana göre, maaşlara yüzde 30 ile yüzde 45 arasında bir zam yapılması öngörülüyor.

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