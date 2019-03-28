Ramazan umre fiyatları ne kadar? | 2019 Diyanet umre fiyatları

2019'da Ramazan umresi yapmak isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı beklenen açıklamayı yaparak umre fiyatlarını duyurdu. Peki, umre fiyatları ne kadar? İşte konuya dair ayrıntılar..

2019 Ramazan umresi

2019 Ramazan Umresi için beklenen açıklama yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı bir kitapçık yayınlayarak Ramazan Umresi Fiyatları için belirleme yaptı. Konu ile ilgili yayınlanan kitapçıkta Diyanet'in umre boyunca verdiği hizmetlere ve bu hizmetlerin kalitesine değinildi.

Umre süresince misafirlerinin rahatı ve her türlü dini hizmetten nasıl faydalanabileceğine değinen Diyanet, Ramazan Umresi için hizmet alacaklara verdiği hizmetin kalitesini şu şekilde sıraladı;

1. Liyakatli ve başarılı görevlilerimiz rehberliğinde usul ve adabına uygun bir ibadet,

2. Umre yolculuğunun manevi bir yenilenmeye vesile olması amacıyla irşat ve rehberlik,

3. Sağlık ve güvenlik şartları içinde yolculuk,

4. Rahat ve huzurlu bir konaklama,

5. Tecrübeye dayalı kaliteli ve nitelikli hizmet,

6. Hizmet talep edenlerin her türlü haklarını koruyacak bir yolculuk.

2019 Diyanet Ramazan umre fiyatları ne kadar?

Kurumun konaklama türüne göre açıkladığı 2019 Umre Fiyatları şu şekilde;

Umre kaydı nasıl yapılır?

2019 Ramazan Umresi için Diyanet'in konaklama türlerinden birini seçtikten sonra;

Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halkbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankası bankalarından birini seçip tablolarda görülen 'banka kodu' ile istenen ücreti yatırın. Ardından herhangi bir müftülükte veya www.hac.gov.tr adresinden kayıt yaptırın.

Ardından müftülüklere giderek umre kayıt formunu 2 nüsha halinde doldurun. Şu belgeleri de bu form ile teslim edin;

1. Geçerlilik süresi en az bir (1) yıl olan pasaport,

2. Eşiyle birlikte gidecek olan 45 yaşından küçük kadınlardan; evlenme cüzdanı fotokopisi,

3. 45 yaşından küçük kadınlardan ve 18 yaşından küçük erkeklerden (Kendilerine Suudi Arabistan Konsolosluğundan vize alabilmek için);

a) Birinci derece erkek akrabasıyla gidecek olanlardan; vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı ve evli ise eşinden alacağı muvafakatname,

b) Birinci derece olmayan akrabaları ile gideceklerden; müftülüklerden temin edecekleri örneğe uygun olarak, noterden alınacak muvafakatname ve taahhütname.