  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Ramazan sofralarının olmazsa olmazı! Geçen yıla göre fiyatlar arttı
Yaşam

Ramazan sofralarının olmazsa olmazı! Geçen yıla göre fiyatlar arttı

Yeniakit Publisher
2023-03-25 10:43:00 -
Ramazan sofralarının olmazsa olmazı! Geçen yıla göre fiyatlar arttı

Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan hurma, tezgahları süslemeye başladı.

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı ile özdeşleşmiş hurma, Bayburt’taki çarşı ve pazarlarda yerini aldı. Kilosu 50 ile 200 lira arasında değişen 15 çeşit hurma tezgahları süslüyor. Doyuruculuğu ve besleyiciliğinin yanında Ramazan ayına özgü olması nedeniyle ayrı bir önemi olan hurmaya vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Ramazan ayında hurmaya olan talebin arttığını söyleyen esnaf Yusuf Karadeniz, “Hurma her derde devadır. Hurma, şeker hastalığına da iyi gelir, her derde deva olan bir üründür. Mübarek ayın hurmasını 12 ay boyunca satıyoruz. Geleneklerimizden dolayı babalarımızdan ve dedelerimizden gördüklerimizi biz de devam ettiriyoruz. Ramazan'da sofralarda iftarı açmadan önce sofralarımızda bulunuyor” dedi.

Tezgahlardaki hurma fiyatlarının kalitesinden ziyade geldikleri yere göre değiştiğini ve uzak mesafeden gelen hurmanın maliyetinin daha fazla olduğunu söyleyen Yusuf Karadeniz, “Ramazanların vazgeçilmezi, sofraların bereketi hurma tezgahlara indi. Hurma fiyatları 50 liradan 200 liraya kadar çıkıyor. 50 liralık hurmanın kalitesinin düşük olduğu anlamına gelmez. 200 liralık hurmanın geldiği yer biraz uzun ve meşakkatli olduğu için fiyat biraz daha pahalı. 50 liralık hurma da daha yakın mesafeden geldiği için fiyat biraz daha düşük tutuldu. Bu ramazan geçen ramazan olduğu gibi hurma fiyatları biraz daha arttı. Ama biz kâr marjımızı azaltarak hurma fiyatlarını düşürdük. Vatandaşın alım gücü buna yetsin. Hurmaya rağbetin ilerleyen günlerde de artacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

İstanbul'da ise hurma fiyatı 100 ile 350 lira arasında değişiyor.

Gören bir daha baktı! Ay ve Venüs gökyüzünde böyle buluştu
Gören bir daha baktı! Ay ve Venüs gökyüzünde böyle buluştu

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gören bir daha baktı! Ay ve Venüs gökyüzünde böyle buluştu

Bu belirti göz ardı ediliyor! Geç kalmak tehlikeli olabilir
Bu belirti göz ardı ediliyor! Geç kalmak tehlikeli olabilir

Sağlık

Bu belirti göz ardı ediliyor! Geç kalmak tehlikeli olabilir

Kilosu 110 TL'den satılıyor! Ramazan geldi talep yağmaya başladı
Kilosu 110 TL'den satılıyor! Ramazan geldi talep yağmaya başladı

Yaşam

Kilosu 110 TL'den satılıyor! Ramazan geldi talep yağmaya başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23