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Ramazan pidesi tarifi | Evde ramazan pidesi nasıl yapılır?

Evde ramazan pidesi nasıl yapılır? sorusu merak edilen tarifler arasında. Ramazanın olmazsa olmazı Ramazan pidesi bu yıl evlerde yapılmaya çalışılıyor. Ramazan ayının ilk gününden bu yana her gün araştırılan ramazan pidesi nasıl yapılır sorusuna cevap aranıyor. En güzel Ramazan pidesi tarifleri birbiri ile yarışıyor. Peki, Evde kolay, lezzetli, pratik ramazan pidesi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-05-03 19:37:00 -
Ramazan pidesi tarifi | Evde ramazan pidesi nasıl yapılır?

Evde ramazan pidesi nasıl yapılır?

Malzemeleri

3 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 paket kuru maya
1 yumurta
1 yemek kaşığı tereyağı
3/4 su bardağı ılık su
Yarım su bardağı süt

Üzeri için

1 yumurtanın sarısı
Çörekotu

Yapılışı

Mayayı aktif hale getirmek için ilk olarak derin bir kaba maya, süt ve şeker alınır. Maya eriyene kadar yaklaşık 10 dakika malzemeler bekletilir. Ardından diğer malzemeler ilave edilir. Hamur yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğrulur. Elinize yapışmayacak bir kıvam elde ettikten sonra pide hamurunun 40 dakika mayalanması beklenir. Hamur parçalara ayrılır. Tezgaha un serpilir ve her parçaya el yardımıyla ya da merdaneyle şekil verilir. Açtığımız hamur güzelce yağladığınız tepsiye yerleştirilir.

Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlara sonra orta kısma iyice bastırarak kare veya baklava dilimi gibi şekil verilir. Bu işlemi yaparken pişerken şekillerin kaybolmaması için sürekli elinizi unlu sulu karışıma batırmalısınız. Şekil verdikten sonra hamurun mayalanması için yarım saat daha bekletilir. Üzerine bolca çörek otu serpilir. Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirilir. Ev yapımı Ramazan pidesi hazır.

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