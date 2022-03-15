Ramazan pidesi kaçtan satılacak 2022? Ramazan pidesi 2022 fiyatı ne kadar?
Mübarek ramazan ayı öncesinde pide fiyatları belli oldu. Ramazan sofralarının olmazsa olmazı olan pidenin ne kadardan satılacağı ise merak konusu. Peki, İstanbul’da ramazan pidesi kaç lira? 2022 ramazan pidesi fiyatı:
Mübarek ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Ramazan denildiğinde akıllara gelen ilk şeylerden biri de hiç kuşkusuz pidedir. Peki, bu sene ramazan pidesi kaç liraya satılacak. Ramazan pidesi kaç TL?
Ramazan pidesi kaçtan satılacak 2022? Ramazan pidesi 2022 fiyatı ne kadar?
İstanbul'da ramazan pidesi fiyatları belli oldu. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıkladı.
330 gram yumurtalı susamlı pide 7.5 TL
415 gram sade pide 7.5 TL
415 gram yumurtalı susamlı pide 9 TL
2021 yılında 365 gram sade pide 4 liradan satılmıştı. Yeni fiyatlarla karşılaştırıldığında ramazan pidesine yüzde 66 oranında zam yapılmış oldu.
Ramazan pidesi tarifi
Malzemeler:
1 paket instant maya
1 tatlı kaşığı şeker
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ılık su
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 çay kaşığı tuz
6 su bardağı un
Üzeri için:
2 yemek kaşığı su
1 yemek kaşığı yoğurt
4 yemek kaşığı sıvı yağ
2 adet yumurta sarısı
Susam
Çörekotu
Bir karıştırma kabının içerisine maya, şeker ve ılık suyu ekleyip karıştırın.5 dakika sonra sütü ekleyin.
Tuzu ekledikten sonra unu azar azar ekleyin.
İyi bir kıvam oluşturmak için hamuru 10-15 dakika kadar yoğurmanız gerekiyor.
Hamuru ikiye bölün.
İkiye böldüğünüz hamurların üzerine nemli bez örtün.
Bir kasede yumurta sarısı, yoğur ve yağı çırpın.
35-40 dakika sonra hamuru yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine alın ve elinizle açın.
İki hamuru da şekillendirdikten sonra 15-20 dakika daha mayalanmaya bırakın.
Mayalanan hamurun üzerine bıçakla çizikler atın.
Hazırladığınız karışımı pidelerin üzerine sürün.
Ardından susam ve çörekotu serpin.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pideler kızarana kadar pişirin.