Ramazan pidesi kaç derecede pişirilir? Ramazan pide nasıl yapılır?
Ramazan pidesi kaç derecede pişirilir? Ramazan pidesini evde yapmak isteyen ve karantina günlerinde ekmek ihtiyacını karşılayacak olanlar bu tarifi mutlaka denemeli! Birebir ölçülü enfes bir pide tarifini sizler için derledik. Peki ama Ramazan pidesi nasıl yapılır? En önemliside ramazan pidesi nasıl pişirilir? Ramazan pidesi kaç derecede pişer ve ramazan pidesi kaç saat pişer? İşte merak edilen bütün ramazan pidesi püf noktaları ve ramazan pidesi tarifi...
Ramazan pidesi aslında un, tuz, su ve mayayla yapılabilen, oldukça pratik bir ekmek. Pideyi pişirmeden önce "ramazan pidesi nasıl yapılır?" sorusunun cevabını almak daha verimli sonuç verecektir. İşte bütü püf noktalar...
Malzemeler
- yarım yaş maya
- 2 su bardağı ılık su
- 4-4,5 su bardağı un
- 1 yemek kaşığı sıvıyağ
- tuz
Üzeri için;
- Çörek otu
- Dilerseniz yumurta sarısı
Öncelikle ılık su içerisine mayayı koyup iyice karıştırın.
Unu derin bir yoğurma kabına alıp, bir oyuk açın. İçerisine maya ve su karışımını ilave edin.
Yumuşak ve ele yapışan bir hamur elde etmeniz gerekiyor. 1 saat kadar mayalanması için kenarda, üzeri kapalı bir şekilde bekletin.
Mayalanan hamuru, unlanmış tezgaha alın ve içerisindeki maya kabartısının gitmesi için bir süre yoğurun.
Fazla bastırmadan yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın ve elinizle şekil vermeye başlayın.
Klasik ramazan pidesinde olduğu gibi üzerine, tırnaklarınızı kullanarak, çentikler atın.
Üzerine çörek otu serpin ve önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında, alt-üst ayarda, orta sırada pişirin.
Fırından fırına göre değişiklik gösterse de 30 dakika içerisinde pideniz pişmiş olacaktır.