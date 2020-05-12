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Aktüel

Ramazan pidesi ile ’evde kal’ mesajı

Kırıkkale’de bir ekmek fırınında ustalık yapan Osman Öztürk, yaptığı 1 metrelik ramazan pidesi üzerine çörek otuyla "Evde Kal" yazarak sosyal mesaj verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:09:41 -
Ramazan pidesi ile ’evde kal’ mesajı

Kırıkkale’de bir ekmek fırınında ustalık yapan Osman Öztürk, yaptığı 1 metrelik ramazan pidesi üzerine çörek otuyla "Evde Kal" yazarak sosyal mesaj verdi.


Kırıkkale’de bir ekmek fırınında ustalık yapan Osman Öztürk, korona virüsle mücadele kapsamında ramazan pidesi yapıp üzerine çörek otuyla "evde kal" yazarak evde kalınmasının önemine dikkat çekti. Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Ramazan pidesini özel olarak 1 metre pişiren Öztürk, sosyal mesaj verdi.



"Sosyal kurallara uyalım"


Osman Öztürk, "Biz bir farkındalık oluşturmak için pidemizin üzerine evde kalın yazdık. Siz de sağlık kurallarına uyarak evde kalmanızı tavsiye ediyorum. Vatandaşlarımıza ricamız çok yakın bir mesafe olmasın. Sosyal kurallarımıza uyalım. İşi olmayan çarşıya inmesin. Telefonla biz onlara ulaşırız" dedi.

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