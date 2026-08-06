Kadın kıyafeti giydirip ormana götürdüler!
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, arkadaşının eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla Ö.A. isimli şahsa kadın kıyafeti giydirip ormanlık alana götüren, özür dileterek o anları kaydedip sosyal medyada paylaşan 6 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, arkadaşının eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla Ö.A. isimli şahsa kadın kıyafeti giydirip ormanlık alana götüren, özür dileterek o anları kaydedip sosyal medyada paylaşan 6 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir grup, Ö.A. isimli şahsın yakın bir arkadaşının eşiyle ilişki yaşadığını öne sürerek Ö.A.'yı alıkoydu. Zorla kadın kıyafeti giydirilen Ö.A., daha sonra şüpheliler tarafından ormanlık alana götürüldü. Buradaki gruptakiler, Ö.A.’ya baskı yaparak özür diletti ve yaşanan skandal anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI JANDARMAYI HAREKETE GEÇİRDİ
Şüphelilerin kaydettikleri skandal görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri derhal çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyerek olaya karıştıkları tespit edilen Ö.C., B.E., İ.K., E.Ö., D.Y. ve E.S. isimli 6 şüphelinin kimlikleri ve adresleri belirlendi.
6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.