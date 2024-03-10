  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ramazan öncesi pazarlardaki güncel fiyatlar
Ekonomi

Ramazan öncesi pazarlardaki güncel fiyatlar

Yeniakit Publisher
2024-03-10 11:54:00 -
Ramazan öncesi pazarlardaki güncel fiyatlar

Mübarek Ramazan ayı, bugün akşam ezanıyla birlikte başlayacak. İlk oruçlar 11 Mart Pazartesi günü tutulacak. Alışveriş telaşı başladı. İşte, güncel fiyatlar...

Tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da Ramazan ayının ilk orucu için 10 Mart gecesi ilk sahura kalkarak Ramazan orucunun ilk niyetini alacak. Vatandaşın Ramazan ayı çarşı pazar alışverişi de hız kazandı. Marketlerin dışında Bayburt’ta semt pazarlarından da Ramazan ayı alışverişi yapılıyor.

Pazarcı esnafın vermiş olduğu sebze meyve fiyatları şu şekilde: “Salatalık kilo 25 TL, kabak 25 TL, taze yerli soğan 20 TL, 1 kilo gelen kıvırcık 30 TL, karnabahar 25 TL, turp 15 TL, patates 6 kilo 100 TL, köy yumurtası koli 125 TL”

Süt ürünleri dediğimiz peynir, tereyağı grubunda da pazarcı esnafı çok iş olmadığı ürünlerin genelinde pahalı olduğunu ve vatandaşın alım gücünün olmadığını ifade ederek fiyat verdi: “Taze salamura peynir 140 TL, çökelek 60 TL, göyermiş peynir 150 TL, tulum peyniri 280 TL, tereyağı 300 TL, bal grupları 150 ve 250 TL arası.”

Düzce'den Avrupa'ya 2 bin 835 ton fındık
Düzce'den Avrupa'ya 2 bin 835 ton fındık

Ekonomi

Düzce'den Avrupa'ya 2 bin 835 ton fındık
ÖNE ÇIKAN VİDEO

‘Mobbing’ci müdüre soruşturma
‘Mobbing’ci müdüre soruşturma

Ekonomi

‘Mobbing’ci müdüre soruşturma

Tam 1 hafta sürecek! Şok Market’te indirim fırsatları
Tam 1 hafta sürecek! Şok Market’te indirim fırsatları

Ekonomi

Tam 1 hafta sürecek! Şok Market’te indirim fırsatları

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23