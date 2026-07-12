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Ekonomi
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Halka arzda kafalar karışık! İşte en çok kazandıranlar ve kaybettirenler…

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Halka arzda kafalar karışık! İşte en çok kazandıranlar ve kaybettirenler…

Borsa İstanbul'da son dönemde halka açılan şirketlerin hisse performanslarında keskin bir kutuplaşma yaşanırken, yatırımcıların bir kısmı çift haneli kâr marjlarını yakaladı, bir kısmı ise sert kayıplarla karşı karşıya kaldı.

#1
Foto - Halka arzda kafalar karışık! İşte en çok kazandıranlar ve kaybettirenler…

Endeksteki dalgalanmayla birlikte şirketlerin finansal güçleri ve halka arz fiyatlamaları arasındaki makas iyice açıldı. Temmuz ayında halka arz edilen kaybettiren şirketlerin güncel listesi ve o çarpıcı tablo şöyle oldu...

#2
Foto - Halka arzda kafalar karışık! İşte en çok kazandıranlar ve kaybettirenler…

Temmuz ayında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan halka arzların ilk performansları belli oldu. Orzaks İlaç, Golda Gıda ve İsvea Seramik yatırımcısına kazandırırken, Soho Giyim ve Ekim Turizm halka arz fiyatının altında kaldı.

#3
Foto - Halka arzda kafalar karışık! İşte en çok kazandıranlar ve kaybettirenler…

Orzaks İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş. (ORZAX), 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 69 TL fiyattan talep topladı. Hisseler, 7 Temmuz'da Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. İlk haftasını 89,15 TL seviyesinde tamamlayan hisse, halka arz fiyatına göre yaklaşık yüzde 29,20 değer kazanırken, son işlem gününü ise yüzde 9,99 yükselişle kapattı.

#4
Foto - Halka arzda kafalar karışık! İşte en çok kazandıranlar ve kaybettirenler…

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. (GOLDA), halka arzda 9,20 TL fiyattan yatırımcılarla buluştu. 8 Temmuz'da işlem görmeye başlayan hisse, haftayı 12,24 TL seviyesinde tamamladı. Böylece GOLDA, halka arz fiyatına göre yaklaşık yüzde 33,04 prim yaparken, haftanın son işlem gününde yüzde 9,97 yükseliş kaydetti.

#5
Foto - Halka arzda kafalar karışık! İşte en çok kazandıranlar ve kaybettirenler…

İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. (ISVEA), Temmuz ayının ilk üç gününde 20,90 TL fiyattan talep topladı. Hisseler 10 Temmuz'da işlem görmeye başladı. İlk işlem gününü 22,98 TL seviyesinde tamamlayan hisse, halka arz fiyatına göre yüzde 9,95 değer kazandı.

#6
Foto - Halka arzda kafalar karışık! İşte en çok kazandıranlar ve kaybettirenler…

Soho Giyim ve Enerji A.Ş. (SOHOE), 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde 15 TL fiyattan talep topladı. 6 Temmuz'da işlem görmeye başlayan hisseler, haftayı 13,36 TL seviyesinde tamamladı. SOHOE, halka arz fiyatına göre yaklaşık yüzde 10,93 değer kaybederken, son işlem gününde yüzde 3,97 yükseliş gösterdi.

#7
Foto - Halka arzda kafalar karışık! İşte en çok kazandıranlar ve kaybettirenler…

Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. (EKIM), Temmuz ayının ilk üç gününde 30,26 TL fiyattan talep topladı. Hisseler 9 Temmuz'da işlem görmeye başladı. İlk işlem gününde taban olan hisse, haftayı 25,72 TL seviyesinde tamamladı. Böylece EKIM, halka arz fiyatına göre yaklaşık yüzde 15,00 değer kaybederken, son işlem gününü yüzde 5,58 düşüşle kapattı.

#8
Foto - Halka arzda kafalar karışık! İşte en çok kazandıranlar ve kaybettirenler…

Golda Gıda (GOLDA): Halka arz pazarının son dönemdeki en güçlü performanslarından birine imza atan şirket, 9,20 TL olan halka arz fiyatından 12,24 TL seviyesine kadar yükseldi. Yatırımcısına sunduğu +3,04'lük kazançla listenin zirvesine yerleşti. Orzaks İlaç (ORZAX): Sağlık sektörünün dikkat çeken arzı, 69,00 TL seviyesinden işleme başlayıp kapanışını 89,15 TL ile taçlandırdı. Halka arzdan bugüne gösterdiği +),20'lik primle çift haneli kazanç sağlayanlar arasında öne çıktı. İsvea Seramik (ISVEA): Sektörel bazda dengeli bir seyir izleyen hisse, 20,90 TL olan arz fiyatını 22,98 TL'ye taşıyarak yatırımcısına net +%9,95'lik pozitif bir getiri sağladı.

#9
Foto - Halka arzda kafalar karışık! İşte en çok kazandıranlar ve kaybettirenler…

Ekim Turizm (EKIM): Halka arz sonrası endeksteki dalgalanmaya yenik düşen şirket, 30,26 TL olan başlangıç fiyatından 25,72 TL seviyesine kadar geriledi. Yaşanan -,00'lik sert düşüşle listenin en çok kaybettiren halka arzı oldu. Soho Giyim (SOHOE): Tekstil segmentinde pazar payı arayan hisse, 15,00 TL'lik halka arz fiyatının altına sarkarak kapanışını 13,36 TL'den gerçekleştirdi. Halka arzdan bugüne yatırımcısına -,93'lük çift haneli bir kayıp yazdı.

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