Halka arzda kafalar karışık! İşte en çok kazandıranlar ve kaybettirenler…

Golda Gıda (GOLDA): Halka arz pazarının son dönemdeki en güçlü performanslarından birine imza atan şirket, 9,20 TL olan halka arz fiyatından 12,24 TL seviyesine kadar yükseldi. Yatırımcısına sunduğu +3,04'lük kazançla listenin zirvesine yerleşti. Orzaks İlaç (ORZAX): Sağlık sektörünün dikkat çeken arzı, 69,00 TL seviyesinden işleme başlayıp kapanışını 89,15 TL ile taçlandırdı. Halka arzdan bugüne gösterdiği +),20'lik primle çift haneli kazanç sağlayanlar arasında öne çıktı. İsvea Seramik (ISVEA): Sektörel bazda dengeli bir seyir izleyen hisse, 20,90 TL olan arz fiyatını 22,98 TL'ye taşıyarak yatırımcısına net +%9,95'lik pozitif bir getiri sağladı.