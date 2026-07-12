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Kuru kayısı ihracatı 6 ayda 115 milyon doları aştı! Yeni dönem 1 Ağustos’ta başlıyor

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Kuru kayısı ihracatı 6 ayda 115 milyon doları aştı! Yeni dönem 1 Ağustos’ta başlıyor

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 115 milyon 248 bin dolarlık kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi. Öte yandan 1 Ağustos itibarıyla yeni ihracat dönemi başlayacak.

#1
Foto - Kuru kayısı ihracatı 6 ayda 115 milyon doları aştı! Yeni dönem 1 Ağustos’ta başlıyor

Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tesciline sahip Malatya kayısısı, geçen yıl yaşanan zirai dona rağmen kent ekonomisine katkısını sürdürüyor.

#2
Foto - Kuru kayısı ihracatı 6 ayda 115 milyon doları aştı! Yeni dönem 1 Ağustos’ta başlıyor

Bu yıl ihracatçılar, yılın ilk 6 ayında 12 bin 844 ton kayısı ihraç ederken, 115 milyon 248 bin dolar gelir elde etti.

#3
Foto - Kuru kayısı ihracatı 6 ayda 115 milyon doları aştı! Yeni dönem 1 Ağustos’ta başlıyor

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan yaptığı açıklamada, geçen yıl 12 Nisan'da yaşanan zirai don nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşanmasına rağmen stoklardaki ürünlerle ihracatın sürdürüldüğünü söyledi.

#4
Foto - Kuru kayısı ihracatı 6 ayda 115 milyon doları aştı! Yeni dönem 1 Ağustos’ta başlıyor

Ocak-haziran dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özcan, "İlk 6 aya baktığımız zaman 12 bin 844 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik, 115 milyon 248 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. Fiyat ortalamalarımıza baktığımız zaman son 10 yılın en yüksek ihracat ortalamalarını görüyoruz. 9 doların üzerinde bir ihracat ortalaması söz konusu." dedi.

#5
Foto - Kuru kayısı ihracatı 6 ayda 115 milyon doları aştı! Yeni dönem 1 Ağustos’ta başlıyor

Özcan, yaş kayısı hasadının sürerken kurutmalık ürünlerin de işlenerek depolara alınmaya başlandığını ifade etti.

#6
Foto - Kuru kayısı ihracatı 6 ayda 115 milyon doları aştı! Yeni dönem 1 Ağustos’ta başlıyor

Üreticilere ve ihracatçılara hayırlı bir sezon dileyen Özcan, şunları kaydetti:

#7
Foto - Kuru kayısı ihracatı 6 ayda 115 milyon doları aştı! Yeni dönem 1 Ağustos’ta başlıyor

"Bu yıl yeni mahsul ve hasat dönemimiz başladı. Stoklarda kalan ürünlerde sona geldik. 1 Ağustos itibarıyla yeni ihracat dönemi açılacak ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu yıl kaybettiğimiz pazarlarla ilgili yoğun mücadele vereceğiz. Orta Asya krizini aşacağız ve yolumuza devam edeceğiz."

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