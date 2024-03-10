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Gündem Ramazan öncesi Mersin'de provokasyon! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp sokağa attı
Gündem

Ramazan öncesi Mersin'de provokasyon! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp sokağa attı

Yeniakit Publisher
2024-03-10 11:57:00 - 2024-03-10 11:57:18

Müslümanlar Ramazan ayına girmenin heyecanını yaşarken, Mersin'de milletin sinir uçlarıyla oynayan bir şahıs Kur'an-ı Kerim yırttı. Dini değerlere saygısızlık yapan alçak polis tarafından gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında Kur'an-ı Kerim'in yırtılarak dini değerlerimize saygısızlık yapıldığı paylaşımları üzerine ekiplerimiz tarafından ivedilikle harekete geçilmiştir. Olayın 04.03. 20224 tarihinde K.G. isimli şahsı tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Adı geçen şahıs yakalanarak yasal işlemlere başlanmıştır"

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