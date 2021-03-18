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İSLAM Ramazan ne zaman başlıyor 2021 Ramazan ayı ne zaman giriyor?
İSLAM

Ramazan ne zaman başlıyor 2021 Ramazan ayı ne zaman giriyor?

İlk oruç ne zaman? 13 Şubat Cumartesi günü üç aylar başladı. Nisan ayına kısa bir zaman kala pek çok vatandaş ilk orucun hangi gün tutulacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 ramazan ayı hangi güne denk geliyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 16:36:00 -
Ramazan ne zaman başlıyor 2021 Ramazan ayı ne zaman giriyor?

Üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü başladı. Üç ayları ibadetle dolu geçiren vatandaşlar mübarek ramazan ayına ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ayı ne zaman? Ramazana ne kadar kaldı? Ramazan ayı hangi güne denk geliyor?

Ramazan ne zaman başlıyor 2021 Ramazan ayı ne zaman giriyor?

Pek çok kişi ilk orucun hangi gün tutulacağının cevabını araştırıyor. Bu yıl ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. İlk oruç salı günü tutulmuş olacak. 8 Mayıs 2021'de ise Kadir Gecesi idrak edilecek.

2021 yılı dini günler takvimi

10 Mart 2021                     MİRAC KANDİLİ

27 Mart 2021                     BERAT KANDİLİ

13 Nisan 2021                  RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021                    KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021                   AREFE

13 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021              AREFE

20 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

21 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

22 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

23 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

9 Ağustos 2021                HİCRİ YILBAŞI

18 Ağustos 2021               AŞURE GÜNÜ

17 Ekim 2021                     MEVLİT KANDİLİ

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2021 fitre miktarı ne kadar?

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2021 fitre miktarı ne kadar?

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