Üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü başladı. Üç ayları ibadetle dolu geçiren vatandaşlar mübarek ramazan ayına ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ayı ne zaman? Ramazana ne kadar kaldı? Ramazan ayı hangi güne denk geliyor?

Ramazan ne zaman başlıyor 2021 Ramazan ayı ne zaman giriyor?

Pek çok kişi ilk orucun hangi gün tutulacağının cevabını araştırıyor. Bu yıl ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. İlk oruç salı günü tutulmuş olacak. 8 Mayıs 2021'de ise Kadir Gecesi idrak edilecek.

2021 yılı dini günler takvimi

10 Mart 2021 MİRAC KANDİLİ

27 Mart 2021 BERAT KANDİLİ

13 Nisan 2021 RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021 KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021 AREFE

13 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021 AREFE

20 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

21 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

22 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

23 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

9 Ağustos 2021 HİCRİ YILBAŞI

18 Ağustos 2021 AŞURE GÜNÜ

17 Ekim 2021 MEVLİT KANDİLİ