Ramazan ne zaman başlıyor 2021 Ramazan ayı ne zaman giriyor?
İlk oruç ne zaman? 13 Şubat Cumartesi günü üç aylar başladı. Nisan ayına kısa bir zaman kala pek çok vatandaş ilk orucun hangi gün tutulacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 ramazan ayı hangi güne denk geliyor?
Üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü başladı. Üç ayları ibadetle dolu geçiren vatandaşlar mübarek ramazan ayına ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ayı ne zaman? Ramazana ne kadar kaldı? Ramazan ayı hangi güne denk geliyor?
Ramazan ne zaman başlıyor 2021 Ramazan ayı ne zaman giriyor?
Pek çok kişi ilk orucun hangi gün tutulacağının cevabını araştırıyor. Bu yıl ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. İlk oruç salı günü tutulmuş olacak. 8 Mayıs 2021'de ise Kadir Gecesi idrak edilecek.
2021 yılı dini günler takvimi
10 Mart 2021 MİRAC KANDİLİ
27 Mart 2021 BERAT KANDİLİ
13 Nisan 2021 RAMAZAN BAŞLANGICI
8 Mayıs 2021 KADİR GECESİ
12 Mayıs 2021 AREFE
13 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
14 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
15 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
19 Temmuz 2021 AREFE
20 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
21 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
22 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
23 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
9 Ağustos 2021 HİCRİ YILBAŞI
18 Ağustos 2021 AŞURE GÜNÜ
17 Ekim 2021 MEVLİT KANDİLİ