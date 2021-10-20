Ramazan ne zaman 2022? Ramazan ne zaman başlıyor 2022?

Rahmet ve bereket ay Ramazan ayına kavuşmak için Müslümanlar Rahman ve Rahim olan yüce Allah’a yalvarıp dua etmekte. Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Başı rahmet ortası mağfiret ve sonu ise cehennem azabından kurtuluş ayı olan Ramazan ayının en zaman gireceği, üç ayların ne zaman başlayacağı da araştırılaya başladı.Peki 202 Ramazan ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

Üç aylar ne zaman başlayacak 2022?

3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek. Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.

Ramazan ne zaman başlıyor 2022?

2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Razaman ayı ne zaman bitecek? 2022 yılında Ramazan-ı Şerif ayı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

2022 Ramazan Bayramı ne zaman?

2 Mayıs 2022 Pazartesi günü Ramazan Bayramı’nın ilk günü olacak. 3 Mayıs 2022 Salı ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba günleri de bayram devam edecek. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerine denk gelen bayramda hafta sonu ile birlikte 5 günlük tatil yapılmış olacak. Perşembe ve Cuma günlerinin tatil süresiyle birleştirilerek tatilin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı ise 2022 yılında netleşmiş olacak.