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Ekonomi Ramazan Kurtoğlu’ndan tüm Türkiye’ye altın uyarısı: Büyük şok geliyor! Altını olan bunu yapsın
Ekonomi

Ramazan Kurtoğlu’ndan tüm Türkiye’ye altın uyarısı: Büyük şok geliyor! Altını olan bunu yapsın

Yeniakit Publisher
2024-03-11 12:02:00 -
Ramazan Kurtoğlu’ndan tüm Türkiye’ye altın uyarısı: Büyük şok geliyor! Altını olan bunu yapsın

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, son günlerde artışa geçen altın konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Altın, enflasyonun soğuması nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz oranlarını düşürme yönünde harekete geçeceği beklentileri üzerine rekor seviyeye doğru yükseldi.

Ons altın 2177 doları geçerken gram altın ise 2300 liraları gördü.

Fiziki altın alımı konusunda vatandaşları sürekli uyaran İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, yeni bir açıklama yaptı.

"Şoklar geliyor, altını olan satmasın"

Ramazan Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "İşiniz-Fiziki altın-İmarsız tarla dışında hiçbir şeye para yatırmayın varsa toprak ve altınınızı satmayın. Altın bunalım dönemlerinin parası olup nihayetinde gerçek para altındır. Her şey şoklarla gelecek ve 2030 a “Semitah döngüsü”ne odaklı" dedi.


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