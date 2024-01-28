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Ekonomi Ramazan Kurtoğlu'ndan olay fiziki altın uyarısı! 'Mecbur olmadıkça' diye söze girdi, 'yapmayın' diye bitirdi
Ekonomi

Ramazan Kurtoğlu'ndan olay fiziki altın uyarısı! 'Mecbur olmadıkça' diye söze girdi, 'yapmayın' diye bitirdi

Yeniakit Publisher
2024-01-28 20:56:00 -
Ramazan Kurtoğlu'ndan olay fiziki altın uyarısı! 'Mecbur olmadıkça' diye söze girdi, 'yapmayın' diye bitirdi

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, altın, arsa, tarım, ev ve araba konusunda vatandaşları uyardı. Kurtoğlu özellikle elinde fiziki altın olanların satmaması gerektiğini söyledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, vatandaşların özellikle ellerindeki fiziki altınları satmaması gerektiğini aktardı.

Ramazan Kurtoğlu, sosyal medya hesabından vatandaşları uyarmayı sürdürüyor. Ünlü ekonomist son paylaşımında şunları söyledi:

Mecbur olmadıkça; fiziki altınlarınızı, tarlanızı, ata tohumlarınızı ve hayvanlarınızı satmayın. Şehirde ailenin oturduğu ev dışında eviniz ve arsanız varsa ve alıcı bulursanız hemen satın. Acil değilse Eylülden önce otomobil almayın. Balkonda tarım ve yağmur suyu için düzen kurun.

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