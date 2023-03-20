Ramazan Kurtoğlu'ndan altın için daha önce hiç söylenmemiş tahmin! Duyan herkeste şok etkisi yapacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, Haber Global'de Sıra Dışı Gündem programına katıldı.

Ramazan Kurtoğlu, altının ileride insanlara çok para kazandıracağını ifade etti.

Ons altının yakında uçuşa geçeceğini belirten Kurtoğlu, "En önemli yatırım enstrümanı altındır. Türk tarihinde altının önemli bir yeri vardır. Kadınların vazgeçilmez bir yatırım aracıdır. Altın önce onsu 5 bin dolar sonrası Allah kerim. Hamburg Üniversitesi'nden bir arkadaşım ipi ucu kaçarsa 60 bin doları göreceğini söylüyor. Ayakta ve hayatta kalmanın 3 yolu var. Su olmazsa olmazdır. Altın aynı şekildedir. Ama fiziki altın için bunu söylüyorum. Diğeri de inançtır" dedi.