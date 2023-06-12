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Gündem Ramazan Kurtoğlu 'devletimiz acilen çözmeli' diyerek uyardı: Bu durum milli güvenlik meselesidir
Gündem

Ramazan Kurtoğlu 'devletimiz acilen çözmeli' diyerek uyardı: Bu durum milli güvenlik meselesidir

Yeniakit Publisher
2023-06-12 19:34:00 -
Ramazan Kurtoğlu 'devletimiz acilen çözmeli' diyerek uyardı: Bu durum milli güvenlik meselesidir

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, yetkililere dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, Türkiye'deki gıda üretimi-ilaç/gübre-hal zincirinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ramazan Kurtoğlu, "Devletimizin acilen çözmesi gereken en önemli meselelerden biri gıda üretimi-İlaç/gübre-hal zincirini hukuken ve fiilen yeniden düzenlemektir. Bu zincir önemli ölçüde “belli bir yapının “dış destekli finansal manipülasyonu/kontrolü altındadır. Bu durum milli güvenlik meselesidir" dedi.

Küresel ekonomik gidişatla ilgili de konuşan Kurtoğlu, "Küresel finans sistemi-Türev ürünler öyle kontrolden çıkmış durumda ki sadece 5000$ nakit sermayeyle desteklenen bir milyar dolarlık görünmez türev ürünler sistemin içine saatli bomba gibi yerleştirilmiş halde. Kaldıraç işi zıvanadan çıkmış büyük bahislere dönüşmüş vaziyette" ifadelerini kullandı.

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