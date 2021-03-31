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Gündem Ramazan kolilerine zam geldi
Gündem

Ramazan kolilerine zam geldi

Mübarek Ramazan ayının yaklaşmasıyla marketlerde satışa sunulan erzak kolilerinin geçen yıla oranla yüzde 35 zamlı satıldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 11:09:00 - 2021-03-31 12:51:35
Ramazan kolilerine zam geldi

Ramazan erzak kolileri bu yıl, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 35 zamlı. Geçen yıl en ucuzu 13 üründen oluşan ve 44.90 liraya tüketiciye sunulan Ramazan kolisi bu yıl aynı ürünlerle 59.90 liraya satılıyor. Bazı fırsatçı marketler tarafından yapılan bu zam vatandaşların tepkisini çekiyor.

Fiyatlar yüzde 35 zamlandı

Ramazan erzak kolilerinde birçok ürün yer alırken, her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor. 2018 yılında 25 ila 105 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan Ramazan erzak kolileri, 2019 yılında 37 ila 124 lira, 2020 yılında ise 45 ila 150 lira arasında satılmıştı.

Bu yıl erzak kolilerinin fiyat aralığı 60 liradan başlayıp 190 lirayı buluyor. Ramazan erzak kolilerinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin istedikleri ürünü alabileceği hediye çekleri ise her bütçeye uygun doldurulabiliyor ve tutar 500 liraya kadar çıkıyor.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, marketlerin Ramazan erzak kolileri için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Son yıllarda erzak kolilerinin yanı sıra çeklerde yükseliş olduğunu belirten Düzgün, “Bu yıl yine çeklerin öne çıkmasını bekliyoruz. Fakat erzak kolileri de Ramazan’ın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ramazan’ın başlamasına birkaç gün kala bu durum daha da netleşir” diye konuştu.

Çeklerin erzak kolilerine göre avantajının olduğunu kaydeden Düzgün, “Çeklerle birlikte ihtiyaç sahipleri istediği ürünü satın alabiliyor. En azından mutfağında eksik ne varsa onu tercih ediyor. Erzak kolileri biraz daha genel gıdaya yönelik yapılıyor. Erzak kolileriyle evde ihtiyaç olmayan ürünler gönderilmiş olabiliyor. Ama çekte bu ihtimal olmuyor” dedi.

Düzgün, gıda fiyatlarındaki artışla erzak kolilerinin fiyatlarında da geçen yıla göre artış olduğunu sözlerine ekledi.

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Yorumlar

corumlu

.. Reis SENİ SEVİYORUZ ama söyle kılık değiştirip yanına yağcı danışmanlarını almadan bir pazar market dolaş vatandaşın durumuna bak. Bir yandan hayat pahalılığı diğer yandan uyduruk çin pandemisi kısıtlamaları vatandaşın canına tak etti...
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Coşkunakademi

enflasyonun yüzde 9 olduğu yerde DİNİ İSTİSMAR EDİP RAMAZANDA yüzde 35 zam yapan BU STOKÇU İSTEMEZUKÇU REİS VE AK PARTİ DÜŞMANI CAAHAAPELİ MARKETLERDEN ALIŞVERİŞ YAPMAYIN YAPTIRTMAYIN
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