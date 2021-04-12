Ramazan koli yardım başvurusu nasıl yapılır ve hangi kurumlar Ramazan koli yardımı yapıyor?

Ramazan ayı, rahmet ve bereket ayı olduğu kadar, verilen nimetlerin değerini hatırlatan ve ihtiyaç sahiplerinin hakkını gözetmemizi hatırlatan bir aydır. Ramazan ayında maddi zorluklar yüzünden sahur yapamayan veya iftarını açmakta zorlanan vatandaşlarımız bulunmaktadır. Devletimiz ve sosyal vakıflar bu kişilere yardım elini uzatarak destek olmaktadır. İşte” Ramazan koli yardım başvurusu nasıl yapılır ve hangi kurumlar Ramazan koli yardımı yapar?” Sorularının cevapları…

Ramazan koli yardım başvurusu nasıl yapılır?

Ramazan koli yardımını birçok belediye ve vakıf yapmaktadır. Özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu yardımı yapan kurumların başında gelir. Her kurumun sitesine giderek başvuru yapmak mümkündür.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ramazan koli başvurusu nasıl yapılır?

Ramazan ayında verilen koli yardımından aşağıdaki ihtiyaç sahipleri yararlanabilir…

1-Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar

2- 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ramazan koli yardımına başvuru yapacak kişiler, https://www.vgm.gov.tr/faaliyetler/hayir-hizmetleri/yurt-ici-kuru-gida-yardimlari sitesi üzerindeki başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilirler.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ramazan yardım başvurusu nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Dayanışma bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım yapılmaktadır. Ramazan ayının gelmesi sebebiyle, SYDV ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye hazırlanıyor. Alo 144’ü arayarak Ramazan yardımı hakkında bilgi alabilirsiniz…

Hangi kurumlar Ramazan koli yardımı yapıyor?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV

İHH Vakfı

Türk Kızılayı

Beşir Derneği

Belediyeler

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Bütün valilik ve kaymakamlıklar

İl, ilçe, belde ve Büyükşehir Belediyelerine