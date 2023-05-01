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Medya Ramazan karakteri ve Neşet Ertaş'ın o bölümü dikkat çekti! Reyting birincisi Gönül Dağı dizisi oldu
Medya

Ramazan karakteri ve Neşet Ertaş'ın o bölümü dikkat çekti! Reyting birincisi Gönül Dağı dizisi oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-01 21:42:00 - 2023-05-01 21:53:56
Ramazan karakteri ve Neşet Ertaş'ın o bölümü dikkat çekti! Reyting birincisi Gönül Dağı dizisi oldu

29 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Cihat Süvarioğlu, cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterini canlandırıyor. Verdiği performansla gündem olan oyuncu şu sıralar çok konuşuluyor. Öte yandan her Cumartesi akşamı reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinde bu hafta Kırşehirlileri ekrana kilitleyen özel bir bölüm vardı.

Dizilerin, yarışma programlarının ve haber bültenlerinin ilk sıralarda yer aldıkları reytinglerde 29 Nisan'ın kazananları belli oldu.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

29 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de en çok izlenen proje “Gönül Dağı” dizisi oldu.

Her Cumartesi akşamı reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinde bu hafta Kırşehirlileri ekrana kilitleyen özel bir bölüm vardı. Kenan ve Elif'in düğününde Neşet Ertaş'ın ve Hacı Taşan'ın akrabası olan ustalar sahne aldı. Davul Zurna gösterisinin ardından Neşet Ertaş'a ait Sevda Olmasaydı , Al Alma Boyanır mı ?, Kesik Çayır gibi türküler seslendirildi. Dizideki bu bölüm izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Total'de en çok izlenen proje “Gönül Dağı” dizisi...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TOTAL İLK 5 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 KARDESLERIM (OZET) ATV

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

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