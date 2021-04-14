  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Ramazan kahkesi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ramazan kahkesi nasıl yapılır?

Gaziantep’e ait bir lezzet olan Ramazan kahkesi tarifi merak ediliyor. İftarda, sahurda fark etmeksizin tadına doyum olunmayan Ramazan kahkesinin malzemeleri araştırılıyor. Peki, Ramazan kahkesi nasıl yapılır? Ramazan kahkesi tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-14 21:49:00 -
Ramazan kahkesi nasıl yapılır?

Ramazan kahkesi tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

Hamuru için; 2 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta akı, 1 çay bardağı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 tatlı kaşığı mahlep, 1 tane yaş maya, 6 su bardağı un

Üzeri için; 2 tane yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı pekmez, 1 küçük boy kase susam

Ramazan kahkesi nasıl yapılır?

Öncelikle bir kaba ılık süt, mahlep, maya, şeker, tuz, sıvı yağ ve yumurta aklarını koyup karıştırmaya başlayın. Daha sonra yavaş yavaş unu ekleyin.

Yumuşak bir hamur yapın. Ardından üzerini örtüp 45 dakika kadar mayalanmaya bırakmalısınız.

Daha sonra ince uzun şeritler yapıp, iki ucunu ortada birleştirin.

Tepsiye dizin. 20 dakika kadar tepside mayalandırın. Üzerine yumurta sarısı, pekmez, yoğurt ve yağı çırpıp sürmeniz gerekir.

180 derecelik fırında kızarana kadar pişirdikten sonra servise hazır hale gelecektir. Afiyet olsun…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir çuval incir berbat oldu! Kürsüye çıkan polis emeklisi Meral Akşener’i yaktı
Gündem

Bir çuval incir berbat oldu! Kürsüye çıkan polis emeklisi Meral Akşener’i yaktı

Kürsüye çıkan polis emeklisi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in foyasını ortaya çıkardı.
Skandal bildiriyi hazırlamıştı... Akıl hocası bakın kim çıktı!
Gündem

Skandal bildiriyi hazırlamıştı... Akıl hocası bakın kim çıktı! "Darbe olmasa dış müdahale olacaktı"

Emekli Tuğamiral Ergun Mengi, darbe imalı bildiriyi emekli Koramiral Işık Biren'in tavsiyesiyle yazdığını söyledi. Işık Biren 12 Eylül darbe..
Anaokulunda skandal görüntüler! Öğretmen çocuklara ayağını koklattı
Gündem

Anaokulunda skandal görüntüler! Öğretmen çocuklara ayağını koklattı

Çin'de bir anaokulu öğretmeninin paylaştığı görüntüler infiale neden oldu. Görüntülerde öğretmenin çocuklara sırayla ayaklarını koklattığı g..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay