Ramazan kahkesi nasıl yapılır?
Gaziantep’e ait bir lezzet olan Ramazan kahkesi tarifi merak ediliyor. İftarda, sahurda fark etmeksizin tadına doyum olunmayan Ramazan kahkesinin malzemeleri araştırılıyor. Peki, Ramazan kahkesi nasıl yapılır? Ramazan kahkesi tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Ramazan kahkesi tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
Hamuru için; 2 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta akı, 1 çay bardağı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 tatlı kaşığı mahlep, 1 tane yaş maya, 6 su bardağı un
Üzeri için; 2 tane yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı pekmez, 1 küçük boy kase susam
Ramazan kahkesi nasıl yapılır?
Öncelikle bir kaba ılık süt, mahlep, maya, şeker, tuz, sıvı yağ ve yumurta aklarını koyup karıştırmaya başlayın. Daha sonra yavaş yavaş unu ekleyin.
Yumuşak bir hamur yapın. Ardından üzerini örtüp 45 dakika kadar mayalanmaya bırakmalısınız.
Daha sonra ince uzun şeritler yapıp, iki ucunu ortada birleştirin.
Tepsiye dizin. 20 dakika kadar tepside mayalandırın. Üzerine yumurta sarısı, pekmez, yoğurt ve yağı çırpıp sürmeniz gerekir.
180 derecelik fırında kızarana kadar pişirdikten sonra servise hazır hale gelecektir. Afiyet olsun…