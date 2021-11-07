Ramazan Günay kimdir kaç yaşında? Ramazan Günay hastalığı neydi neden vefat etti?
Ramazan Günay kim? Rumeli müziğinin sevilen isimlerinden Ramazan Günay sahnede yaşamını yitirdi. Ramazan Günay'ın vefat haberinin ardından pek çok kişi 'Ramazan Günay kimdir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Ramazan Günay kim? Ramazan Günay hayatı | Ramazan Günay neden öldü?
Ramazan Günay hastalığı neydi neden vefat etti? Rumeli müziğinin sevilen isimlerinden Ramazan Günay, Zeytinburnu'nda çıktığı sahnede kalp krizi geçirdi ve yaşamını yetirdi. 71 yaşında hayata veda eden Ramazan Günay'ın acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Peki, Ramazan Günay kimdir?
Ramazan Günay kimdir kaç yaşında?
71 yaşındaki Ramazan Günay, Rumeli müzikleriyle tanınıyordu. 55 yıllık müzik hayatında Ramazan Günay pek çok TV kanalında yer aldı.