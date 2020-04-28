  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ramazan geldi kadayıfa ilgi arttı

Ramazan ayının başlaması ile birlikte Malatya’da vatandaşlar tel ve yassı kadayıf almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

2020-04-28 12:27:55 -
Ramazan geldi kadayıfa ilgi arttı

Ramazan ayının başlaması ile birlikte Malatya’da vatandaşlar tel ve yassı kadayıf almak için uzun kuyruklar oluşturdu.


Malatya’da Ramazan ayının vazgeçilmez tatlarından olan yassı ve tel kadayıfa ilgiye korona virüs tehdidi de engel olmadı. Sosyal mesafe kurallarına uyan ve maske takan vatandaşlar, kadayıf almak için uzun süre kuyrukta bekledi.


Kadayıfçılar Çarşısında iftar öncesi yaşanan yoğunluk nedeniyle esnaflar memnun. Korona virüs nedeniyle durgun bir süreçten geçtiklerini ancak Ramazan ayının başlaması ile birlikte işlerinin açıldığını ifade eden esnaflar, taleplere yetişmek için yoğun mesai harcadıklarını söylediler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı