Koronavirüs salgını nedeniyle bu kez “Nerede o eski ramazanlar” sözü gerçek olacak gibi. Milyonlarca kişi salgın döneminde davulcuların çalışıp çalışmayacağını, ramazan davulcularına bahşişlerin nasıl verileceği merak ediliyor. İşte, detaylar.

Ramazan davulcuları çalışacak mı? | Davulcular bahşiş toplayacak mı?

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ramazanda uygulanacak tedbirleri içeren genelge gönderildi.

Ramazan davulcuları ile ilgili il/ilçe Hıfzıssıhha Kurullarının, özellikle kaymakamların yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) beraber vereceği kararlar doğrultusunda riayet edecekleri hususlar da genelgede belirtildi.

Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyareti, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için davulcuların faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkanlarla sağlanması esas olacak.

Aksi takdirde ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek ve faaliyetlerine izin verilmeyecek.