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Gündem 'Ramazan boyunca yemek sahneleri yasaklandı' RTÜK'ten flaş açıklama
Gündem

'Ramazan boyunca yemek sahneleri yasaklandı' RTÜK'ten flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2023-04-01 21:45:00 -
'Ramazan boyunca yemek sahneleri yasaklandı' RTÜK'ten flaş açıklama

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, oyuncu Emre Kınay'ın oruç iddialarına cevap verdi.

Oyuncu Emre Kınay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK'ün tüm dizi yapımcılarına uyarı gönderdiğini, Ramazan dolayısıyla dizilerde yeme içme sahnelerinin yasaklandığını iddia etti.

RTÜK Başkanı Şahin yalanladı

Kınay'ın iddialarına RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den yalanlama geldi.

Gündemde kalmak için iftiraya başvurmuş

Şahin açıklamasında, ''Dizi-film sektöründeki başarısızlıklarının üzerine siyasi kariyerinde de başarısız olmuş bir şahıs gündemde kalmak için çaresizce iftiraya başvurmuş. 1 Nisan şakası olmasını umduğum iddia tamamen asılsızdır, yalandır. RTÜK’ün yapımcılara Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek gibi bir yazı göndermesi söz konusu değildir.'' ifadelerini kullandı.

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