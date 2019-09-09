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Ramazan Bingöl yeniden TÜRES Başkanı seçildi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) 8.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:18
Ramazan Bingöl yeniden TÜRES Başkanı seçildi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) 8. Genel Kurulu üyelerin katılımıyla TÜRES Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Yapılan Genel Kurulda mevcut Genel Başkan Ramazan Bingöl yeniden genel başkanlığa seçildi.



Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) 8. Genel Kurulu üyelerin katılımıyla TÜRES Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Yapılan Genel Kurulda mevcut mevcut başkan Ramazan Bingöl yeniden genel başkan oldu. TÜRES Genel Merkezinde yapılan 8’inci Genel Kurul, açılış konuşması ve divan kurulunun seçilmesiyle başladı. Daha sonra divan kurulunun yönettiği genel kurulda bir önceki dönem oy birliğiyle ibra edildi. Yeni yönetim kurulu üyelerinin isimleri üyelerin onayına sunuldu ve 8’inci dönem yönetim kurulu, yedek yönetim kurulu ve denetleme kurulu belirlendi. Genel Kurula, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile çok sayıda sivil toplum kuruluşundan temsilciler de katıldı.



Yeniden Genel Başkanlığa seçilen Ramazan Bingöl yaptığı konuşmada, yeni yönetimle daha büyük projelere imza atacaklarını söyleyerek, "Ülkemizde gastronominin hak ettiği yere gelmesine ön ayak olmaya devam edeceğiz. 2 milyon insanın istihdam edildiği yüzlerce farklı tedarikçinin de ticari hayatına katkı sunan sektörümüz ülkemiz ekonomisi adına çok önemli bir noktada. Bu tarihi sorumluluğun bilinci ile her geçen gün büyüyen sektörümüz için daha fazla çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Bizler Gastronomi turizminde yerli ve milli ürün kullanımını son derece önemsiyoruz ve bu doğrultuda yönetim kurulumuz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:18
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