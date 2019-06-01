0553 313 94 23

Ramazan Bayramı’nda tuz ve su tüketimine dikkat

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla birleşen Ramazan Bayramı döneminde, tuz ve su tüketimine dikkat etmek gerekiyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:24
Ramazan Bayramı’nda tuz ve su tüketimine dikkat

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla birleşen Ramazan Bayramı döneminde, tuz ve su tüketimine dikkat etmek gerekiyor.


Son yıllarda ortaya konulan bilimsel araştırmalar, oruç tutan sağlıklı bireyler için Ramazan ayının bedenin dinlenmesi anlamına geldiğini bir kez daha gösterdi. Bu dinlenme süreci sonrasındaki bayram döneminde ortaya çıkabilecek ‘psikolojik açlık’ ise uzmanlar tarafından dikkat edilmesi gereken bir durum olarak gösteriliyor.


Su, tuz ve şeker tüketiminin genel vücut sağlığına ve böbreklere olan etkisine sıklıkla vurgu yapan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ise Ramazan ayı sonrası bayram döneminde, özellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarda beslenmenin önemine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.


Erk, beslenme alışkanları ve genel sağlık ilişkisinin özellikle son yıllarda toplum tarafından oldukça iyi kavranmaya başladığını, fakat uygulamada yetersiz kalındığını belirtti.


Erk, ‘Yapılan eğitimler ve farkındalık çalışmaları ile insanlar artık ne kadar şeker, tuz ve su tüketmesi gerektiğini sistematik olarak benimsemeye başladı. Aşırı şeker ve tuz tüketiminin nelere yol açacağı, yetersiz su tüketiminin başta böbrekler olmak üzere vücuttadiğer organlarda yapacağı tahribatlar, sıklıkla üzerinde durduğumuz konular. Fakatkişilerin yaşam alışkanlıklarındaki yetersizlikler, sağlık sorunları davetiye çıkarmaya devam ediyor. Bu anlamda bizler, gerek var olan bilgiler ve gerekse yeni araştırmaların ışığında ortaya konulan sonuçları topluma aktarmaya devam edeceğiz” dedi.


TBV Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, sağlıklı olduğu düşüncesiyle tüketimde aşırıya kaçılan paketli gıdaların ve serinlemek için sıklıkla başvurulan gazlı ve şekerli içeceklerin tüketiminden kaçılması gerektiğine dikkat çekti. Aydın, "Son yıllarda popüler hale gelen soğuk kahve çeşitleri içerdikleri krema, şeker ve doğal olmayan aromalar nedeniyle yüksek kalori içermektedir. İçilen kahveler daha az aroma kullanılmış ve sade tercih edilmeli" dedi.


Aydın; aşırı meyve tüketimi fazla enerji alımına yol açtığından kilo kontrolünü zorlaştırabildiğini bu sebeple sağlıklı bir birey için günlük 2-3 porsiyon meyve tüketimininyeterli olacağının altını çizdi. Aydın, "Yine ferahlatıcı özelliğinden dolayı yaz aylarından en çok tüketilen meyvelerin başında gelen karpuz, yüksek su içeriği sayesinde terle atılan sıvının karşılanmasını sağlar fakat içeriğindeki şeker sebebiyle yine aşırı tüketimden kaçınmak gerekir. 200 gram ağırlığındaki kabuksuz (2 parmak kalınlığındaki) karpuz, 1 porsiyon meyveye eşdeğerdir. Karpuzun peynir ile birlikte tüketimi ise oldukça yaygındır. Karpuz ile peyniri birlikte tüketmek de kan şekerinin bir anda yükselmesini önleyerek düzenli seyretmesini sağlayacaktır" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:24
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmetçik zor koşullarda görevini yerine getiriyor
    1. Mehmetçik zor koşullarda görevini..
    2. Rusya’da mühimmat fabrikasında büyük..
    3. "LGS sorunsuz tamamlandı"
    4. Mezarlık ziyaretine ücretsiz servis..
    5. Oku/Tefekkür et... Sakalına beyaz..
    6. Fahri Yaldız ölümün 9. Yılında anıldı
    7. Bayram öncesi İstanbul’da yollar..
    8. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    9. Nazilli Belediyesi’nin acı günü
    10. GRAFİKLİ "Sosyal gerçekçi roman..
    11. Batman’da kaçak rafineri ele geçirildi
    12. TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir’in..
    13. Girne Amerikan Üniversitesi 33. dönem..
    14. Uçar’dan bayram mesajı
    15. Şehit ailesine vefa
    16. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    17. Türk Ocağı’ndan ‘Kadir İftarı’
    18. Girdiği 100'den fazla savaştan..
    19. Hadislerde dua
    20. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    21. Çan Belediyesi bayram temizliğini..
    22. Polis kurbağa adamlar 500 öğrenciye..
    23. Bu kez boğa güreşi izlemek için değil..
    24. Bir ayet... Bir hadis...
    25. Nusaybin’de trafik kazası, 1 yaralı
    26. Antalya’da belediye çalışanını iftara..
    27. Büyükşehir’den Kadir Gecesi’nde lokma..
    28. Develi Adliyesi’ne 2 Savcı 3 Hakim..
    29. Aydın’da Kadir Gecesi cami cemaati..
    30. Trafiğe bayram boyunca havadan destek
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti